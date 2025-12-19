Ceia de Natal vegetariana: 3 receitas saborosas para impressionar os convidados

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:24
Planejar uma ceia de Natal vegetariana pode parecer desafiador à primeira vista, especialmente quando pensamos nos pratos tradicionais que costumam dominar a mesa de fim de ano. Porém, para tanto, há um universo de possibilidades deliciosas e surpreendentes que podem facilmente roubar a cena e conquistar o paladar de todos os presentes, sejam eles vegetarianos ou não.
Confira, abaixo, 3 receitas saborosas para impressionar os convidados na ceia de Natal!
Recheio
Massa
Recheio
Aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Acrescente a cebola e refogue por cerca de 5 minutos, até ficar translúcida. Junte o alho e refogue por um minuto, sem dourar. Adicione os cogumelos e cozinhe em fogo médio-alto por aproximadamente 10 minutos, mexendo, até que toda a água evapore e o preparo fique seco.
Acrescente o molho de soja, o tomilho, o alecrim, a pimenta-do-reino e ajuste o sal. Abaixe o fogo e adicione a farinha de rosca, a castanha-de-caju e a levedura nutricional. Misture até obter um recheio espesso, úmido e firme. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente antes da montagem.
Massa
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Depois, transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove rapidamente apenas até unir.
Modele a massa em formato retangular, envolva em papel-manteiga e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque a margarina vegetal entre duas folhas de papel-manteiga e abra com o rolo até formar um retângulo com cerca de um centímetro de espessura. Leve a margarina à geladeira por 15 minutos para manter firme.
Após, abra a massa gelada em formato retangular maior que a placa de margarina. Posicione a margarina no centro da massa e dobre as laterais, cobrindo completamente. Abra a massa delicadamente com o rolo, sempre no sentido do comprimento. Dobre a massa em três partes, como uma carta. Gire a massa 90º, abra novamente e dobre outra vez.
Envolva a massa e leve à geladeira por 20 minutos. Repita o processo de abrir e dobrar mais duas vezes, respeitando o descanso entre as dobras. Após a última dobra, deixe a massa descansar na geladeira por pelo menos 40 minutos.
Montagem
Depois, abra a massa folhada em formato retangular, com cerca de meio centímetro de espessura. Disponha o recheio frio no centro da massa, formando um bloco compacto em formato de pão. Dobre a massa sobre o recheio, sele bem as extremidades e vire com a emenda para baixo.
Em seguida, transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Faça cortes leves na superfície com uma faca afiada, sem perfurar a massa. Pincele toda a superfície com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até a massa crescer e dourar uniformemente. Retire do forno, aguarde 10 minutos, fatie e finalize com alecrim e cranberries antes de servir.
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 5 minutos, mexendo, até ficar translúcida. Depois, acrescente o alho e refogue por um minuto, sem deixar dourar.
Junte o tomate e cozinhe por 3 minutos, até começar a se desmanchar. Após, adicione a páprica doce, o cominho e a folha de louro, mexendo rapidamente para liberar os aromas. Acrescente a lentilha e misture bem com o refogado.
Adicione a água quente, aumente para fogo médio-alto e deixe levantar fervura. Abaixe para fogo médio, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Em seguida, acrescente a batata e a couve-flor. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Cozinhe por mais 20 a 25 minutos em fogo médio, até a lentilha ficar macia e a batata cozida, mantendo o caldo espesso. Ajuste o sal se necessário e desligue o fogo. Deixe descansar por 5 minutos antes de servir e finalize com folhas de hortelã fresca por cima.
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Depois, acrescente o alho e mexa rapidamente. Junte o arroz e refogue por dois minutos. Após, adicione a água quente, tempere com sal e cozinhe até o arroz ficar macio. Desligue o fogo, acrescente as frutas secas, a castanha-de-caju e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente, finalize com a salsinha e sirva.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta