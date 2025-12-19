Editorias do Site
Redes Sociais

Ceia de Natal vegetariana: 3 receitas saborosas para impressionar os convidados

Veja como preparar pratos deliciosos e surpreendentes para o jantar natalino

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:24

Wellington de cogumelos (Imagem: Malivan_Iuliia | Shutterstock)
Wellington de cogumelos Crédito: Imagem: Malivan_Iuliia | Shutterstock

Planejar uma ceia de Natal vegetariana pode parecer desafiador à primeira vista, especialmente quando pensamos nos pratos tradicionais que costumam dominar a mesa de fim de ano. Porém, para tanto, há um universo de possibilidades deliciosas e surpreendentes que podem facilmente roubar a cena e conquistar o paladar de todos os presentes, sejam eles vegetarianos ou não.

Confira, abaixo, 3 receitas saborosas para impressionar os convidados na ceia de Natal!

Wellington de cogumelos

Ingredientes

Recheio

  • 400 g de cogumelo paris fatiado
  • 200 g de cogumelo shiitake fatiado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1 colher de chá de alecrim picado
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Sal a gosto
  • 2 colheres de sopa de farinha de rosca fina
  • 2 colheres de sopa de castanha-de-caju triturada
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional

Massa

  • 500 g de farinha de trigo
  • 10 g de sal
  • 300 ml de água gelada
  • 300 g de margarina vegetal sem sal
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva para pincelar
  • Cranberries e ramos de alecrim para finalizar

Modo de preparo

Recheio

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Acrescente a cebola e refogue por cerca de 5 minutos, até ficar translúcida. Junte o alho e refogue por um minuto, sem dourar. Adicione os cogumelos e cozinhe em fogo médio-alto por aproximadamente 10 minutos, mexendo, até que toda a água evapore e o preparo fique seco.

Acrescente o molho de soja, o tomilho, o alecrim, a pimenta-do-reino e ajuste o sal. Abaixe o fogo e adicione a farinha de rosca, a castanha-de-caju e a levedura nutricional. Misture até obter um recheio espesso, úmido e firme. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente antes da montagem.

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Depois, transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove rapidamente apenas até unir.

Modele a massa em formato retangular, envolva em papel-manteiga e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque a margarina vegetal entre duas folhas de papel-manteiga e abra com o rolo até formar um retângulo com cerca de um centímetro de espessura. Leve a margarina à geladeira por 15 minutos para manter firme.

Após, abra a massa gelada em formato retangular maior que a placa de margarina. Posicione a margarina no centro da massa e dobre as laterais, cobrindo completamente. Abra a massa delicadamente com o rolo, sempre no sentido do comprimento. Dobre a massa em três partes, como uma carta. Gire a massa 90º, abra novamente e dobre outra vez.

Envolva a massa e leve à geladeira por 20 minutos. Repita o processo de abrir e dobrar mais duas vezes, respeitando o descanso entre as dobras. Após a última dobra, deixe a massa descansar na geladeira por pelo menos 40 minutos.

Montagem

Depois, abra a massa folhada em formato retangular, com cerca de meio centímetro de espessura. Disponha o recheio frio no centro da massa, formando um bloco compacto em formato de pão. Dobre a massa sobre o recheio, sele bem as extremidades e vire com a emenda para baixo.

Em seguida, transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Faça cortes leves na superfície com uma faca afiada, sem perfurar a massa. Pincele toda a superfície com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até a massa crescer e dourar uniformemente. Retire do forno, aguarde 10 minutos, fatie e finalize com alecrim e cranberries antes de servir.

Ensopado de lentilha com batata (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)
Ensopado de lentilha com batata Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

Ensopado de lentilha com batata

Ingredientes

  • 300 g de lentilha seca
  • 500 g de batata descascada e cortada em cubos médios
  • 200 g de couve-flor cortada em floretes pequenos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 folha de louro
  • 1,2 l de água quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Hortelã fresca para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 5 minutos, mexendo, até ficar translúcida. Depois, acrescente o alho e refogue por um minuto, sem deixar dourar.

Junte o tomate e cozinhe por 3 minutos, até começar a se desmanchar. Após, adicione a páprica doce, o cominho e a folha de louro, mexendo rapidamente para liberar os aromas. Acrescente a lentilha e misture bem com o refogado.

Adicione a água quente, aumente para fogo médio-alto e deixe levantar fervura. Abaixe para fogo médio, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Em seguida, acrescente a batata e a couve-flor. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Cozinhe por mais 20 a 25 minutos em fogo médio, até a lentilha ficar macia e a batata cozida, mantendo o caldo espesso. Ajuste o sal se necessário e desligue o fogo. Deixe descansar por 5 minutos antes de servir e finalize com folhas de hortelã fresca por cima.

Arroz natalino com frutas secas e castanha-de-caju

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 100 g de damasco seco picado
  • 100 g de uva-passa
  • 80 g de castanha-de-caju picada
  • Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Depois, acrescente o alho e mexa rapidamente. Junte o arroz e refogue por dois minutos. Após, adicione a água quente, tempere com sal e cozinhe até o arroz ficar macio. Desligue o fogo, acrescente as frutas secas, a castanha-de-caju e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente, finalize com a salsinha e sirva.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Famoso restaurante do ES chega a Cariacica com investimento de R$ 6 milhões

Famoso restaurante do ES chega a Cariacica com investimento de R$ 6 milhões
Imagem - Dudu Camargo é o campeão de 'A Fazenda 17'

Dudu Camargo é o campeão de 'A Fazenda 17'
Imagem - 'Queria ter uma liberdade criativa que eu já não tinha', diz Boninho

'Queria ter uma liberdade criativa que eu já não tinha', diz Boninho