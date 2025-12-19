Astrologia

Mês de Tevet: veja as tendências e como aproveitar as energias do período

Essa fase favorece maturidade, disciplina e escolhas conscientes no campo material e emocional

Em 19 de dezembro de 2025, a Lua Nova inaugura o mês de Tevet no calendário cabalístico, um período de profunda reflexão, disciplina e amadurecimento espiritual. Segundo a sacerdotisa Kathya Milìce, da Consciência Suprema Una, Tevet carrega a influência da energia da Cabra, associada a Capricórnio, signo ligado à construção material consciente, à responsabilidade e ao alinhamento entre esforço e propósito.

Na visão da Cabalá, a matéria não é um obstáculo à espiritualidade, mas parte essencial do caminho evolutivo. Tevet convida à maturidade diante da vida material, estimulando escolhas responsáveis, organização interna e reconhecimento da abundância já existente.

As letras criadoras e a força dos 72 Nomes

Este mês é regido por duas letras hebraicas fundamentais. Beit, associada à criação do planeta Saturno , e Ayin, ligada à constelação de Capricórnio. A soma cabalística dessas letras resulta em 72, número que conecta aos 72 Nomes Divinos, conhecidos como os anjos cabalísticos. Durante Tevet, essa vibração se torna mais acessível, favorecendo clareza, discernimento e decisões mais corretas.

Ayin, o olhar que revela

A letra Ayin está relacionada ao olho, ao ato de ver com consciência. Por isso, Tevet é considerado um mês desafiador, mas altamente transformador. É um período que impulsiona a revisitar o passado, resgatar memórias felizes da infância e reconhecer aprendizados, ao mesmo tempo em que convida à presença no agora.

Segundo Kathya Milìce, a energia de Ayin ajuda a eliminar comparações, inveja e influências negativas, tanto externas quanto internas, estimulando um olhar mais lúcido e verdadeiro sobre a própria trajetória.

Capricórnio e o equilíbrio entre esforço e gratidão

Capricórnio é um signo de Terra, associado à severidade, à disciplina, ao esforço e ao desejo de receber. Na Cabalá, essas qualidades não são negativas, desde que estejam alinhadas ao compartilhar. A crença de que tudo é conquistado apenas pelo esforço pessoal é suavizada por um princípio fundamental. É a Luz que transforma o indivíduo em canal de bênçãos. A gratidão se torna, portanto, uma chave essencial em dezembro.

A energia feminina oculta e o valor da persistência

Durante Tevet, o aspecto feminino da divindade, ligado ao receber, está mais oculto. Isso torna os desafios mais intensos e a transformação mais exigente. Em contrapartida, o prazer da realização se torna mais profundo e significativo, reforçando a importância da persistência e da consciência no processo de crescimento.

Beit, a casa como espaço espiritual

A letra Beit simboliza a casa, não apenas como estrutura física, mas como lar espiritual. Representa amor, acolhimento, união, respeito e a energia que conecta famílias, sejam elas sanguíneas ou energéticas. Este é um convite para harmonizar o espaço interno e externo, fortalecendo vínculos e criando ambientes mais conscientes.

Cuidado com o corpo e com as emoções

Tevet também está ligado ao fígado, órgão que merece atenção especial neste período. Kathya Milìce recomenda evitar excessos alimentares, consumo elevado de álcool e o acúmulo de toxinas emocionais, como raiva, amargura e irritação. Essas emoções enfraquecem o órgão e dificultam o fluxo da luz.

Prática espiritual para o mês de Tevet

Entre as práticas indicadas, estão o exercício do autojulgamento com equilíbrio e compaixão, a liberação da essência verdadeira, a permissão para sentir e expressar emoções e o aterramento simbólico, conectando-se à terra para estabilizar a energia.

Reconhecer as próprias bênçãos e cultivar a gratidão são atitudes centrais para atravessar este ciclo com consciência e propósito. Para Kathya Milìce, Tevet é um mês que ensina a ver além da matéria, integrando disciplina, sensibilidade e espiritualidade em um mesmo caminho de evolução.

Ritual de conexão com o anjo Aladiah

Além da contemplação dos 72 Nomes Divinos, este mês nos convida a uma conexão especial com o Anjo Aladiah, cujo nome significa “Deus Propício”, aquele que abre caminhos, reorganiza, purifica e traz ordem ao fluxo da prosperidade.

Aladiah governa a reorganização interna e externa, especialmente no campo financeiro. Sua luz nos conduz ao planejamento consciente , ao uso correto dos recursos e ao fortalecimento da abundância material com propósito espiritual.

Organize a matéria para receber a luz

Aladiah trabalha com estrutura, por isso o primeiro passo é organizar o mundo físico. A proposta é alinhar a matéria para que ela se torne um receptáculo adequado para a luz, começando pela forma como as finanças são conduzidas no dia a dia.

Para isso, recomenda-se a criação de uma planilha de prosperidade. Nela devem ser listadas as entradas financeiras, os gastos essenciais, os gastos emocionais, os investimentos, as reservas e o planejamento financeiro para períodos de 3, 6 e 12 meses. Essa planilha deve receber o nome “Canal da Minha Prosperidade – Luz de Aladiah”. O simples ato de organizar as finanças já atua como uma abertura do vaso espiritual, permitindo que a luz possa preenchê-lo.

Após a organização da planilha, inicia-se a contemplação do nome de Aladiah. A energia desse anjo se manifesta por meio das letras hebraicas א ל ד, correspondentes a Alef, Lamed e Dalet. Essas letras devem ser contempladas da direita para a esquerda, como se fossem luzes vibrando no ar, sustentando uma presença consciente e silenciosa.

Em seguida, ocorre a ativação das letras por meio do olhar assertivo. A prática consiste em fechar os olhos por um instante e, ao abri-los, direcionar a intenção de forma clara e focada. Visualiza-se então as letras א ל ד brilhando em dourado, passando os olhos lentamente da direita para a esquerda, por três vezes consecutivas.

Durante esse processo, sente-se que cada letra entra pela consciência através do olhar, atuando na purificação de crenças limitantes relacionadas à prosperidade. Esse movimento desperta estados internos de clareza, organização, inteligência financeira, discernimento e sabedoria para reconhecer o momento certo de dizer sim ou não.

Kathya Milice

Psicanalista acadêmica, sacerdotisa e mestra e iniciada comando Santa Esmeralda, Ordem Melchi tsedek, Ordem Maytreia, Irmandade das Rosas, Comando Santa Ametista e mentora. Desenvolve cursos e palestras sobre vertentes cabalísticas e consultoria Feng Shui, além de método próprio de leitura de alma, chamado tikun hanefesh, para correções de emoções dolorosas de experiências do passado com repetições no presente. Produtora do grupo teatral Impactus, com espetáculos espirituais e transformadores. Em cartaz: “A nova era de Saint Germain”. Sua paranormalidade mediúnica é vidência e meta percepção humana. Especialista em angeologia. Sua mensagem ao mundo é: “Floresça e desfrute de teus frutos e ouça o teu coração”.

