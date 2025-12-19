Internacional

Wiz Khalifa é condenado a 9 meses de prisão após fumar maconha em show na Romênia

Caso aconteceu em julho de 2024; punição anterior foi cancelada

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14:24

O rapper Wiz Khalifa Crédito: Bruno Santos/Folhapress

O rapper Wiz Khalifa, 38, foi condenado a nove meses de prisão pela Justiça da Romênia após acender um cigarro de maconha e fumar durante um festival do qual participou no país em julho de 2024. O músico ainda segue em liberdade nos Estados Unidos, e não há informações sobre uma possível extradição.

Segundo informações da Associated Press, o Tribunal de Apelações da região proferiu a sentença na última quinta (18) pelo crime de posse ilegal de drogas perigosas para consumo pessoal.

No ano passado, durante apresentação no festival Beach, Please!, em Costinesti, ele teve de sair escoltado. No país, a cannabis é considerada uma "droga de risco", e a sua posse pode gerar até dez anos de prisão.

Vídeos que circularam pelas redes sociais na época mostraram o rapper sendo escoltado por autoridades romenas.

A decisão da prisão é definitiva e não cabe mais recursos. Após o ocorrido, ele havia sido punido com uma multa criminal, mas promotores recorreram da decisão e pediram uma pena mais severa.

Na decisão, os juízes entenderam que o cantor possuiu e consumiu, diante de um público numeroso composto majoritariamente por jovens, um cigarro artesanal.

E classificaram o fato como um "ato ostensivo" que "transmitiu uma mensagem de normalização de condutas ilegais com potencial de incentivar o uso de drogas entre jovens".

