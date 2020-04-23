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Drive-thru com caranguejo e chope vai arrecadar alimentos em Camburi

Restaurante da Grande Vitória fará ação solidária no sábado (25), no quiosque 3 da Praia de Camburi. Confira este e outros destaques da gastronomia capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 14:01

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 14:01

Caranguejos servidos no restaurante Ilha do Caranguejo
Porção de caranguejos do restaurante Ilha do Caranguejo Crédito: Ilha do Caranguejo/Divulgação
Após realizar um drive-thru beneficente para vender torta capixaba, o restaurante Ilha do Caranguejo fará uma nova ação solidária, desta vez para arrecadar alimentos que serão doados a catadores de caranguejo e asilos da Grande Vitória. Será neste sábado (25), a partir das 11h, no estacionamento do quiosque 3 da Praia de Camburi, em Vitória, também com sistema de drive-thru. 
Durante a ação, quem doar 2kg de alimentos não-perecíveis receberá em troca um combo contendo 1 litro de chope e um baldinho com 4 caranguejos. Ao todo serão trocados 550 combos (apenas 1 por automóvel na fila do drive-thru) e o atendimento será por ordem de chegada. Mais informações no Instagram @ilhadocaranguejo.

NOVOS SABORES DE PÃO DE QUEIJO RECHEADO 

Pão de queijo recheado com linguiça do Seu Pão de Queijo
Pão de queijo recheado com linguiça do Seu Pão de Queijo Crédito: Fábrica Marketing/Divulgação
Especializada em pães de queijo artesanais feitos com queijos da Serra da Canastra-MG, a loja Seu Pão de Queijo, em Jardim da Penha, acaba de lançar dois sabores em sua linha de congelados: os pãezinhos recheados com goiabada e com linguiça de pernil artesanal (R$ 20 cada pacote de 500g). A casa trabalha com delivery próprio via Whatsapp (27) 98800-7900. Em Vitória, pedidos a partir de dois pacotes têm frete grátis. Para Vila e Velha e Serra, consulte bairros e taxas de entrega. Instagram: @seupaodequeijo.

REDE DE PIZZARIAS LANÇA NOVIDADES 

Pizza Brotinho de Ovomaltine da pizzaria Domino's
Pizza Brotinho de Ovomaltine da pizzaria Domino's Crédito: Domino's/Divulgação
A rede de pizzarias Domino's está com novidades no cardápio. Uma delas é a pizza brotinho coberta com creme de Ovomaltine (R$ 17,90). Além da sobremesa, estreou recentemente o Alho Roll, entrada composta de quatro ou oito pãezinhos crocantes por fora e recheados com alho e parmesão (a partir de R$ 7,90 a porção). Pedidos: (27) 3315-4746 (Vitória/Praia do Canto), 2233-8082 (Vitória/Jardim Camburi) 3063-6303 (Vila Velha/Praia da Costa) e 2233-3400 (Serra/Laranjeiras). Mais informações no Instagram: @dominospizzabrasil.

DICA DA SEMANA

Professoras do curso de Gastronomia da UVV, Giovana Moyzes e Marcela Bourguignon lançaram este mês um perfil de Instagram para publicar as receitas que têm feito em casa na quarentena. Em @ascremes, os seguidores já podem conferir o passo a passo de pão de queijo, bolo de banana, frango cremoso e arroz de rabada, todos na linha da comida afetiva, com ingredientes acessíveis e dicas de preparo valiosas.

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