Drive-thru com caranguejo e chope vai arrecadar alimentos em Camburi

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Está aqui, nosso novo projeto! ???? . Um Instagram com a nossa cara. ? Alto astral, cheio de dicas, receitas, sorrisos. ? Aqui vocês vão ver, duas cozinheiras, professoras, donas de casa, dividindo afeto e receitas! ????? Segue a gente! @ascremes ? Só digo uma coisa: Vai bombar! ???