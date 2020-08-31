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7 de setembro

4º Festival da Moqueca Capixaba será on-line na Praia de Castelhanos

Grande atração do evento é o preparo de uma moqueca gigante na maior panela de barro do mundo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:16
Moqueca capixaba e seus acompanhamentos
Moqueca capixaba e seus tradicionais acompanhamentos Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação
O Festival da Moqueca Capixaba do balneário de Castelhanos, em Anchieta, já entrou para o calendário turístico do Litoral Sul e chega à sua quarta edição no dia 7 de setembro. O evento, porém, virá com adaptações para o período de pandemia, acontecendo no formato on-line para atender às recomendações de distanciamento social das organizações de saúde.
Uma das principais atrações está mantida para esta edição, honrando a maior tradição culinária do Espírito Santo: uma moqueca capixaba gigante será preparada por chefs locais na maior panela de barro do mundo, confeccionada com exclusividade pelas paneleiras de Goiabeiras.  

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A panela de barro terá 1,5m de diâmetro e a moqueca será feita com ingredientes pescados e cultivados no próprio município de Anchieta. O preparo será transmitido ao vivo pelo Facebook, na página Balneário de Castelhanos, direto do restaurante e moquecaria Batelão, a partir das 11h.

MOQUECÃO BENEFICENTE

A partir das 13h, o prato estará à venda, somente para retirada no local, em quantidade limitada de 250 porções individuais. Cada uma delas será vendida por R$ 25 (moqueca de badejo com camarão, acompanhada de arroz e pirão), com uma panelinha de barro inclusa. Parte da renda obtida será destinada à ong SOS Matilha. 
Durante o preparo do moquecão, apresentado pelo criador de conteúdo digital Wallace Aranha (@cozinhadepobree), haverá DJ, sorteios de brindes e a participação de moquequeiros e personalidades capixabas contando suas histórias sobre o grande ícone da nossa gastronomia. 
O evento será realizado pela Associação Comercial Castelhanos em Ação, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Agência de Desenvolvimento Região da Costa e Imigração (Adeturci). 
  • 4º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA DO BALNEÁRIO DE CASTELHANOS (Versão on-line) 
  • Quando: 7 de setembro, a partir das 11h, com transmissão ao vivo pela página Balneário de Castelhanos, no Facebook
  • Onde: Castelhanos, Anchieta
  • Restaurantes que servirão moqueca no dia do festival: Batelão Moquecaria e Restaurante ((28) 99944-4764), Quiosque do Pitanga ((28) 99885-1095) e Cocadas da Néia ((27) 99889-5756).
  • Mais informações: (28) 99944-4764.

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