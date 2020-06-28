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#Pride

'Não tenho vergonha nem medo', diz Bruna Linzmeyer no Orgulho LGBT+

Ao longo dos mais de dez minutos de vídeo, Linzmeyer também relembrou quando começou a perceber que gostava de mulheres

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 16:16
A atriz Bruna Linzmeyer
A atriz Bruna Linzmeyer Crédito: Reprodução/Instagram @brunalinzmeyer
Bruna Linzmeyer, 27, aproveitou o Dia do Orgulho LGBT+, celebrado neste domingo (28), para publicar uma mensagem em vídeo nas redes sociais, contando um pouco de sua experiência e alertando sobre os perigos da homofobia.
"Eu não tive dúvida, eu não tive sofrimento, eu não tive dor, eu não tive confusão. Amo uma mulher e não tenho vergonha nem medo", disse na mensagem.
Atualmente, Linzmeyer namora com a DJ Marta Supernova. Elas assumiram o relacionamento em abril e disseram, na época, que estavam passando o isolamento provocado pela Covid-19 juntas.
Apesar de deixar bem claro que não tem medo, Linzmeyer contou que já sofreu, sim, homofobia. Ela narrou uma ida a uma loja, ao lado de uma ex-namorada, em que se sentiu desconfortável porque pessoas ao redor as olhavam sempre que demostravam afeto.

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"As pessoas começaram a sentir vergonha da gente. E a gente parou de se beijar, de se tocar. Parou de andar de mãos dadas. A gente deu uma travada", afirmou.
Mas ela deixou claro que esse tipo de atitude não a desmotiva: "Eu não vou parar de beijar a minha namorada ou de fazer o que qualquer casal hétero estaria fazendo só porque uma outra pessoa está envergonhada. Se você está com vergonha, talvez você que tenha que se tratar".

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Ao longo dos mais de dez minutos de vídeo, Linzmeyer também relembrou quando começou a perceber que gostava de mulheres. Ela disse que, conforme ia se envolvendo física ou amorosamente, começava a pensar como seria passar mais tempo com aquela pessoa e como elas seriam juntas.

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