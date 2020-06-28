'Não tenho vergonha nem medo', diz Bruna Linzmeyer no Orgulho LGBT+

A atriz Bruna Linzmeyer Crédito: Reprodução/Instagram @brunalinzmeyer

"Eu não tive dúvida, eu não tive sofrimento, eu não tive dor, eu não tive confusão. Amo uma mulher e não tenho vergonha nem medo", disse na mensagem.

Atualmente, Linzmeyer namora com a DJ Marta Supernova. Elas assumiram o relacionamento em abril e disseram, na época, que estavam passando o isolamento provocado pela Covid-19 juntas.

Apesar de deixar bem claro que não tem medo, Linzmeyer contou que já sofreu, sim, homofobia. Ela narrou uma ida a uma loja, ao lado de uma ex-namorada, em que se sentiu desconfortável porque pessoas ao redor as olhavam sempre que demostravam afeto.

"As pessoas começaram a sentir vergonha da gente. E a gente parou de se beijar, de se tocar. Parou de andar de mãos dadas. A gente deu uma travada", afirmou.

Mas ela deixou claro que esse tipo de atitude não a desmotiva: "Eu não vou parar de beijar a minha namorada ou de fazer o que qualquer casal hétero estaria fazendo só porque uma outra pessoa está envergonhada. Se você está com vergonha, talvez você que tenha que se tratar".