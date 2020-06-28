Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Paulo

Rita Cadillac participa de evento com fãs em pizzaria

Eterna chacrete gerou polêmica ao receber auxílio de R$ 600 do governo, mas esclareceu sua situação financeira; agora, se reinventa em meio à pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 13:58

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 13:58

A artista Rita Cadillac
A artista Rita Cadillac Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
Rita Cadillac, de 66 anos, participou nesta sexta (26) de evento em pizzaria de Pirituba, zona Norte de São Paulo. Anunciado nas redes sociais, o get together acabou atraindo a presença de alguns fãs da eterna chacrete, que apareceu em fotos usando máscaras e respeitando protocolos de segurança em meio à pandemia do novo coronavírus
Recentemente a artista foi alvo de polêmica na internet por ter solicitado e recebido o auxílio emergencial do governo, de R$ 600, já que está desde março sem fazer shows. Em diversas entrevistas, Rita esclareceu que tem direito ao aporte financeiro, que foi usado, inclusive, para pagar contas da ex-chacrete. 

Veja Também

Monique Evans dá beijão em Cacá Werneck e comemora Orgulho LGBT+

Filha de Chay Suede e Laura Neiva completa 6 meses de vida

Virei representatividade, diz Lisa Gomes, jornalista trans dos famosos

A dançarina não tem casa própria, precisa pagar aluguel e ainda está disponibilizando as próprias redes sociais para uma corrente de divulgação do bem. Rita divulga, sem cobrar, lojas e comerciantes do bairro em que mora, em São Paulo, para ajudá-los em meio à crise provocada pela Covid-19

Veja Também

Rita Cadillac faz 66 anos e lamenta: "Não tem entrado um real na conta"

Rita Cadillac fala de polêmica, irmã no ES e "festa" online de 66 anos

Rita Cadillac pede auxílio emergencial e diz que R$ 600 ajudou a pagar contas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados