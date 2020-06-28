Rita Cadillac participa de evento com fãs em pizzaria

Rita Cadillac, de 66 anos, participou nesta sexta (26) de evento em pizzaria de Pirituba, zona Norte de São Paulo. Anunciado nas redes sociais, o get together acabou atraindo a presença de alguns fãs da eterna chacrete, que apareceu em fotos usando máscaras e respeitando protocolos de segurança em meio à pandemia do novo coronavírus.
Recentemente a artista foi alvo de polêmica na internet por ter solicitado e recebido o auxílio emergencial do governo, de R$ 600, já que está desde março sem fazer shows. Em diversas entrevistas, Rita esclareceu que tem direito ao aporte financeiro, que foi usado, inclusive, para pagar contas da ex-chacrete.
A dançarina não tem casa própria, precisa pagar aluguel e ainda está disponibilizando as próprias redes sociais para uma corrente de divulgação do bem. Rita divulga, sem cobrar, lojas e comerciantes do bairro em que mora, em São Paulo, para ajudá-los em meio à crise provocada pela Covid-19.