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"Viva o amor"

Monique Evans dá beijão em Cacá Werneck e comemora Orgulho LGBT+

Mãe de Bárbara Evans e a namorada, a DJ Cacá Werneck, celebraram o #Pride neste domingo (28) com foto de beijo postada nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 13:44

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 13:44

A DJ Cacá Werneck e a modelo Monique Evans
A DJ Cacá Werneck e a modelo Monique Evans Crédito: Thiago Jagger/Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Celebrado neste domingo (28), Monique Evans decidiu comemorar com amor o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Ela surgiu na web dando um beijão na namorada, a DJ Cacá Werneck, e fez declaração em post nas redes sociais. 
"Parada do Orgulho LGBTQI, Parada do Orgulho Gay, ou simplesmente Parada Gay, são uma série de eventos de ações afirmativas para a comunidade LGBTQIA que comemoram o orgulho e a cultura de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero (LGBT), e por vezes de outros grupos tipicamente ligados à comunidade LGBTQIA, como as pessoas intersexo", escreveu ela no Instagram. 

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E continuou: "Os eventos também servem como manifestações contra a homo, trans e bifobia, direitos iguais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e leis contra a discriminação. A maioria destes eventos ocorrem anualmente e muitos ocorrem por volta de junho para comemorar a rebelião de Stonewall, um momento crucial nos movimentos civis LGBTQIA modernos".
Ver essa foto no Instagram

Parada do orgulho LGBTQI parada do orgulho gay ou simplesmente parada gay, são uma série de eventos de ações afirmativas para a comunidade LGBTQIA que comemoram o orgulho e a cultura de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero (LGBT), e por vezes de outros grupos tipicamente ligados à comunidade LGBTQIA como as pessoas intersexo. Os eventos também servem como manifestações contra a homo, trans e bifobia, direitos iguais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e leis contra a discriminação. A maioria destes eventos ocorrem anualmente e muitos ocorrem por volta de junho para comemorar a rebelião de Stonewall, um momento crucial nos movimentos civis LGBTQIA modernos. #happybirthday #happypridemonth

Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal) em

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