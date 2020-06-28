Monique Evans dá beijão em Cacá Werneck e comemora Orgulho LGBT+

Celebrado neste domingo (28), Monique Evans decidiu comemorar com amor o Dia Internacional do Orgulho LGBT+. Ela surgiu na web dando um beijão na namorada, a DJ Cacá Werneck, e fez declaração em post nas redes sociais.
"Parada do Orgulho LGBTQI, Parada do Orgulho Gay, ou simplesmente Parada Gay, são uma série de eventos de ações afirmativas para a comunidade LGBTQIA que comemoram o orgulho e a cultura de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero (LGBT), e por vezes de outros grupos tipicamente ligados à comunidade LGBTQIA, como as pessoas intersexo", escreveu ela no Instagram.
E continuou: "Os eventos também servem como manifestações contra a homo, trans e bifobia, direitos iguais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e leis contra a discriminação. A maioria destes eventos ocorrem anualmente e muitos ocorrem por volta de junho para comemorar a rebelião de Stonewall, um momento crucial nos movimentos civis LGBTQIA modernos".