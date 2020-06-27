Chica Chiclete: 'A militância pelos direitos LGBTQ+ precisa resistir'

Entrei na militância no começo na década de 1980, especialmente no combate ao HIV. Na época, éramos olhados com repulsa por boa parcela da sociedade apenas por sermos gays. A epidemia da Aids só piorou essa condição. A homofobia era muito pior do que é hoje. Me senti na obrigação de ajudar os doentes na busca de tratamentos médicos, moradia e de melhor qualidade de vida, pois os muitos amigos soropositivos foram abandonados pelas famílias, principalmente entre 1988 e 1990, quando os casos da doença explodiram no Brasil. Lembro, na época, que possuía uma Brasília verde, que ficou famosa em Vitória por buscar pessoas que estavam morrendo em casa, abandonadas. Resolvi criar um centro de apoio e tive a sorte de ter uma família que sempre respeitou a minha sexualidade e me apoiou. Temos um hotel no centro de Vitória e transformamos os quartos para receber os doentes. Muitos eram levados para a porta do Hospital das Clínicas (local de referência para o tratamento da doença) e jogados nas ruas. Decidimos, então, criar uma ação social voltada para eles. Já cheguei a enterrar cinco amigos de uma só vez, por conta da Aids. Ninguém aparecia no velório, só eu e poucos conhecidos.