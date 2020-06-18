Bolsonaro confirma Mário Frias para a Secretaria de Cultura

Mário Frias, cotado para assumir a Cultura Crédito: Reprodução/Instagram

Está praticamente tudo acertado para que o ator Mário Frias assuma a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal nesta sexta-feira (19). O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, confirmou o nome do artista, famoso por sua performance em "Malhação", para o lugar de Regina Duarte, que deixou o cargo no final de maio. Frias chegou a se reunir com o presidente nesta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

A nomeação de Mário Frias deve constar no Diário Oficial da União desta sexta, que trará ainda a exoneração de Abraham Wenitraub do Ministério da Educação. Em seu lugar, deve assumir, interinamente, o atual secretário-executivo do órgão, Antônio Paulo Vogel.

Regina Duarte exerceu a função de secretária especial de Cultura por pouco mais de dois meses. Durante esse período, foi criticada por não dar expediente em Brasília (ela optou por trabalhar em São Paulo, perto da família, durante a quarentena) e por não agir com pulso firme em relação a temas importantes para os bolsonaristas do núcleo ideológico do governo, que se autodenominam "olavistas" (fãs do filósofo Olavo de Carvalho).