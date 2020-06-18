Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Bolsonaro confirma Mário Frias para a Secretaria de Cultura

A nomeação do ator, famoso por seu desempenho em 'Malhação', deve constar no Diário Oficial da União
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 19:35

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 19:35

Mário Frias, cotado para assumir a Cultura
Mário Frias, cotado para assumir a Cultura Crédito: Reprodução/Instagram
Está praticamente tudo acertado para que o ator Mário Frias assuma a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal nesta sexta-feira (19). O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, confirmou o nome do artista, famoso por sua performance em "Malhação", para o lugar de Regina Duarte, que deixou o cargo no final de maio. Frias chegou a se reunir com o presidente nesta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).
A nomeação de Mário Frias deve constar no Diário Oficial da União desta sexta,  que trará ainda a exoneração de Abraham Wenitraub do Ministério da Educação. Em seu lugar, deve assumir, interinamente, o atual secretário-executivo do órgão, Antônio Paulo Vogel.

Veja Também

Gestão de Weintraub no MEC foi marcada por ataques e projetos parados

STJ nega pedido de afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Palmares

Ancine afirma não ter recursos para honrar seus compromissos

Regina Duarte exerceu a função de secretária especial de Cultura por pouco mais de dois meses. Durante esse período, foi criticada por não dar expediente em Brasília (ela optou por trabalhar em São Paulo, perto da família, durante a quarentena) e por não agir com pulso firme em relação a temas importantes para os bolsonaristas do núcleo ideológico do governo, que se autodenominam "olavistas" (fãs do filósofo Olavo de Carvalho).
Comenta-se que a vida de Frias na secretaria não será nada fácil. Seu nome é questionado pela mesma ala olavista,  que possui forte poder de influência no órgão. Muitos relatam que ele não é "conservador o suficiente" e que poderia estar usando o cargo para se promover e "voltar a ter a atenção da mídia".  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados