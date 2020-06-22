Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em breve

Luciano Huck anuncia que voltará a gravar nos Estúdios Globo

Apresentador anunciou que 'Caldeirão' deve voltar aos estúdios da emissora em breve e reiterou importância do isolamento na pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 08:59

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 08:59

O apresentador Luciano Huck
O apresentador Luciano Huck Crédito: Globo/Reprodução
Isolado em meio à pandemia do novo coronavírusLuciano Huck tem gravado o "Caldeiráo" direto de sua própria casa. Alguns quadros têm sido reprisados, mas a novidade é que o apresentador anunciou no programa deste sábado (20) que, em breve, voltará a gravar a atração nos Estúdios Globo. 
"A gente continua gravando aqui em casa. A Globo já está se reorganizando, em breve, se Deus quiser estaremos de volta aos estúdios com toda a segurança necessária para que a nossa equipe possa trabalhar e fazer um programa muito bacana para você", alertou. 
Huck reiterou a importância de se manter o isolamento social, já que os números do surto da Covid-19 no Brasil continuam subindo. 

Veja Também

"Engordei tanto que, sozinho, pareço a aglomeração", brinca Menotti

Eduardo Costa faz preenchimento labial e micropigmentação

Rachel Pires: na pandemia, empresária do ES faz roupa de mesa de famosos

"Essa semana, a gente teve vários estados brasileiros que começaram o relaxamento do isolamento social, reabrindo parte do comércio. Tenho uma percepção que muita gente acha que a pandemia acabou, não é verdade. A gente está enfrentando uma séria crise de saúde, então tem que se cuidar mesmo. Não tem vacina, não tem remédio ainda. Preste atenção no que o jornalismo tem falado", finalizou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados