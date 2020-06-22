Luciano Huck anuncia que voltará a gravar nos Estúdios Globo

"Essa semana, a gente teve vários estados brasileiros que começaram o relaxamento do isolamento social, reabrindo parte do comércio. Tenho uma percepção que muita gente acha que a pandemia acabou, não é verdade. A gente está enfrentando uma séria crise de saúde, então tem que se cuidar mesmo. Não tem vacina, não tem remédio ainda. Preste atenção no que o jornalismo tem falado", finalizou.