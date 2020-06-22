Luciano Huck anuncia que voltará a gravar nos Estúdios Globo

Isolado em meio à pandemia do novo coronavírus, Luciano Huck tem gravado o "Caldeiráo" direto de sua própria casa. Alguns quadros têm sido reprisados, mas a novidade é que o apresentador anunciou no programa deste sábado (20) que, em breve, voltará a gravar a atração nos Estúdios Globo.
"A gente continua gravando aqui em casa. A Globo já está se reorganizando, em breve, se Deus quiser estaremos de volta aos estúdios com toda a segurança necessária para que a nossa equipe possa trabalhar e fazer um programa muito bacana para você", alertou.
Huck reiterou a importância de se manter o isolamento social, já que os números do surto da Covid-19 no Brasil continuam subindo.
"Essa semana, a gente teve vários estados brasileiros que começaram o relaxamento do isolamento social, reabrindo parte do comércio. Tenho uma percepção que muita gente acha que a pandemia acabou, não é verdade. A gente está enfrentando uma séria crise de saúde, então tem que se cuidar mesmo. Não tem vacina, não tem remédio ainda. Preste atenção no que o jornalismo tem falado", finalizou.