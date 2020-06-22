'Engordei tanto que, sozinho, pareço a aglomeração', brinca Menotti

"Engordei tanto na quarentena que, sozinho, já estou parecendo a aglomeração", escreveu ele no Twitter.

Em outro tuíte, o artista sugere uma espécia de pílula do dia seguinte para quem está acima do peso e relatou: "Você come o que quiser, toma a pílula e não engorda o que comeu. Acho justo".