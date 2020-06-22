Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Divertiu os fãs!

'Engordei tanto que, sozinho, pareço a aglomeração', brinca Menotti

Cantor abusou do bom humor no Twitter e desabafou sobre o excesso de delícias gastronômicas isolado em meio à pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 08:51

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 08:51

O cantor César Menotti
O cantor César Menotti Crédito: Reprodução/Instagram @cesarmenotti
O sertanejo César Menotti, dupla de Fabiano, foi à web para desabafar sobre um "drama da quarentena". Isolado em meio à pandemia do novo coronavírus, o cantor abusou do bom humor para brincar com a situação. 
"Engordei tanto na quarentena que, sozinho, já estou parecendo a aglomeração", escreveu ele no Twitter. 

Veja Também

Eduardo Costa faz preenchimento labial e micropigmentação

Scooby rebate críticas a vídeo polêmico com filho: "Superar medo"

Rachel Pires: na pandemia, empresária do ES faz roupa de mesa de famosos

Em outro tuíte, o artista sugere uma espécia de pílula do dia seguinte para quem está acima do peso e relatou: "Você come o que quiser, toma a pílula e não engorda o que comeu. Acho justo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados