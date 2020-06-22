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Todo vaidoso!

Eduardo Costa faz preenchimento labial e micropigmentação

Cantor abriu o jogo sobre plásticas e admitiu ser adepto das intervenções estéticas para melhorar a aparência; Eduardo Costa definiu o contorno dos lábios recentemente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 08:31

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 08:31

O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @eduardocosta
Eduardo Costa, 40, contou que se submeteu a novos procedimentos estéticos. Além de preenchimento labial, o cantor fez uma micropigmentação na mesma região, técnica que reforça o contorno e dá coloração rosada aos lábios, similar a um batom, com duração de um a dois anos.
"Os preenchimentos que faço são por causa do acidente, vou sempre fazer, o meu rosto ficou estranho, o nariz afundou. A boca eu fiz só para dar uma melhoradinha, estava na cor da pele, estava feia", disse o artista ao UOL, via assessoria, citando o acidente aéreo que sofreu em 2011, no qual quebrou o nariz e machucou o rosto.
Em vídeo, o sertanejo aproveitou para negar que seja adepto de cirurgias plásticas. "As pessoas perguntam se eu já fiz alguma coisa no meu rosto. Já falei umas 200 vezes que nunca fiz nada. Parece brincadeira, mas insistem em perguntar", contou o artista, em seguida afirmando que a espessura de seus lábios era natural.

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"Minha boca, por exemplo, é desse tamanho mesmo, eu nunca fiz nada. Nunca coloquei nada. Só fiz esse negócio hoje porque minha boca estava ficando roxa, um negócio estranho", disse. Costa completou a informação dizendo que jamais se submenteu a uma cirurgia no rosto por estética. "A única coisa que fiz na minha vida foi desvio de septo porque eu tinha um osso torto no nariz e não adiantou p**** porque já voltou", finalizou.

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