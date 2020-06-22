Glória Maria comemora sucesso em tratamento contra tumor

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Meus bebês cresceram. Mas depois de 8 meses longe de tudo me recuperando já podemos comemorar e brincar! Graças a DEUS venci essa batalha. ?? o tratamento ainda continua por um tempinho.mas só como reforço e proteção!!!!! Obrigada a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo! Essa energia funcionou!!! ???????