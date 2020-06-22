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No cérebro

Glória Maria comemora sucesso em tratamento contra tumor

Apresentadora da Globo foi às redes sociais para comemorar o sucesso do tratamento contra um tumor que descobriu no cérebro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 08:27

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 08:27

A apresentadora Gloria Maria
A apresentadora Gloria Maria Crédito: Reprodução/Instagram @duzitoss
Glória Maria, 70, usou seu Instagram na noite deste sábado (20) para agradecer ao apoio que recebeu após descobrir um tumor no cérebro. "Graças a Deus venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho mas só como reforço e proteção!!!!! Obrigada a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo! Essa energia funcionou!!!", escreveu.
Na postagem a atriz usou uma foto na qual aparece ao lado das filhas Maria, 11, e Laura, 10, na praia. "Meus bebês cresceram. Mas depois de oito meses longe de tudo me recuperando já podemos comemorar e brincar!", disse ela. Regina Casé, Maria Padilha, Vera Fisher e Astrid Fontenelle estão entre as celebridades que felicitaram Glória na publicação.
A jornalista disse à coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, em maio que sentiu como se tivesse sido atropelada por um caminhão quando descobriu que estava doente. "Lembrei de uma entrevista que fiz com o Minotauro, ele contando que foi atropelado por um caminhão quando criança. E eu me senti exatamente assim: atropelada por um caminhão", comparou.

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De acordo com boletim médico divulgado à época, Glória sentiu-se mal em casa e foi "submetida a exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral".
Em fevereiro, já na fase final de recuperação da cirurgia, a jornalista usou as redes sociais para comunicar que adiaria sua volta ao Globo Repórter (Globo), que apresenta ao lado de Sandra Annenberg, 51. Na publicação ela explicou que estava ficando bem com a ajuda e o carinho das pessoas e com o tratamento e contou também que a mãe, Edna, havia morrido.

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