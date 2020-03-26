Coronavírus: funeral de príncipe Charles é revisado após doença

Os súditos da realeza britânica se preparam para o pior. Um protocolo macabro precisou ser posto em prática nesta quarta (25), quando o resultado para o novo coronavírus deu positivo para príncipe Charles, de 71 anos, filho mais velho da rainha Elizabeth II, que está isolada no Castelo de Windsor.
Por enquanto, o herdeiro do trono britânico só tem sintomas leves da Covid-19, mas seu plano funerário já é revisado, segundo informações da Glamurama.
O "Operation Menai Bridge" (Operação Ponte de Menai) foi o nome dado ao plano funerário de Charles. No entanto, de acordo com a publicação, tudo foi pensado para um mundo livre de pandemia do novo coronavírus. Por isso, além de ser retirado da gaveta após anos, ele precisou ser revisado pelas autoridades.
Um dos itens que deve ser retirado do documento é o cortejo fúnebre, por exemplo.
Mas você, caro leitor, não precisa ficar assustado. Todos os membros da realeza britânica ganham planos de funeral assim que completam em torno de 60 anos. O da rainha Elizabeth II, por exemplo, é chamado de "Operation London Bridge" (Operação Ponte de Londres), e o de seu marido, príncipe Philip, foi batizado de "Operation Forth Bridge" (Operação Ponte Forth).
Em todos os casos, chefes de estados do mundo todo receberiam convites para dar o último adeus, mas esse é outro item que está passível de ser cortado em tempos da Covid-19.