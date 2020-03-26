Coronavírus: funeral de príncipe Charles é revisado após doença

O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @a.politica.brasil

Por enquanto, o herdeiro do trono britânico só tem sintomas leves da Covid-19 , mas seu plano funerário já é revisado, segundo informações da Glamurama.

O "Operation Menai Bridge" (Operação Ponte de Menai) foi o nome dado ao plano funerário de Charles. No entanto, de acordo com a publicação, tudo foi pensado para um mundo livre de pandemia do novo coronavírus. Por isso, além de ser retirado da gaveta após anos, ele precisou ser revisado pelas autoridades.

Um dos itens que deve ser retirado do documento é o cortejo fúnebre, por exemplo.

Mas você, caro leitor, não precisa ficar assustado. Todos os membros da realeza britânica ganham planos de funeral assim que completam em torno de 60 anos. O da rainha Elizabeth II, por exemplo, é chamado de "Operation London Bridge" (Operação Ponte de Londres), e o de seu marido, príncipe Philip , foi batizado de "Operation Forth Bridge" (Operação Ponte Forth).