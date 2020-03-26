Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Operation Menai Bridge"

Coronavírus: funeral de príncipe Charles é revisado após doença

Todo membro sênior da coroa britânica possui plano funerário, mas o de príncipe Charles, de 71 anos, está sendo revisado após o filho mais velho da rainha Elizabeth II contrair Covid-19

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:13
O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II
O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @a.politica.brasil
Os súditos da realeza britânica se preparam para o pior. Um protocolo macabro precisou ser posto em prática nesta quarta (25), quando o resultado para o novo coronavírus deu positivo para príncipe Charles, de 71 anos, filho mais velho da rainha Elizabeth II, que está isolada no Castelo de Windsor. 
Por enquanto, o herdeiro do trono britânico só tem sintomas leves da Covid-19, mas seu plano funerário já é revisado, segundo informações da Glamurama. 
O "Operation Menai Bridge" (Operação Ponte de Menai) foi o nome dado ao plano funerário de Charles. No entanto, de acordo com a publicação, tudo foi pensado para um mundo livre de pandemia do novo coronavírus. Por isso, além de ser retirado da gaveta após anos, ele precisou ser revisado pelas autoridades. 
Um dos itens que deve ser retirado do documento é o cortejo fúnebre, por exemplo. 

Veja Também

Coronavírus challenge: blogueiro contrai Covid-19 ao lamber privada

Coronavírus: Jojo Todynho abre o jogo sobre falta de sexo: "Surto"

Meghan proíbe Harry de visitar o pai com coronavírus, diz site

Mas você, caro leitor, não precisa ficar assustado. Todos os membros da realeza britânica ganham planos de funeral assim que completam em torno de 60 anos. O da rainha Elizabeth II, por exemplo, é chamado de "Operation London Bridge" (Operação Ponte de Londres), e o de seu marido, príncipe Philip, foi batizado de "Operation Forth Bridge" (Operação Ponte Forth). 
Em todos os casos, chefes de estados do mundo todo receberiam convites para dar o último adeus, mas esse é outro item que está passível de ser cortado em tempos da Covid-19. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados