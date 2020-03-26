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Meghan proíbe Harry de visitar o pai com coronavírus, diz site

Relação entre Harry e o irmão também teria melhorado após Covid-19

Publicado em 26 de Março de 2020 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 08:44
A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle
A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
Príncipe Harry está proibido de ir visitar o pai, Charles, no Reino Unido. E, segundo o Daily Mail, quem segura Harry em casa é Meghan Markle. Ela teria proibido o marido de deixar o Canadá, onde vivem.
Príncipe Charles, 71, teve diagnóstico positivo para a Covid-19. E isso fez com que Harry quisesse ir até ele, mas ele não pode mais. Charles faz parte do grupo de risco.
Todos os órgãos de saúde do mundo pedem para que as pessoas fiquem em casa.
Segundo uma fonte à publicação, "é claro que os dois estão frustrados porque são pessoas que gostam de tomar atitudes e querem fazer muito mais para ajudar", disse.

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Meghan teria dito a seus amigos que Harry estava se comunicando com o príncipe William e com a rainha de forma consistente. E a fonte garante também que a relação entre Harry e William, que estava estremecida, ficou mais interessante por conta de toda a preocupação com a Covid-19.

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