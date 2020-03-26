Meghan proíbe Harry de visitar o pai com coronavírus, diz site

Príncipe Harry está proibido de ir visitar o pai, Charles, no Reino Unido. E, segundo o Daily Mail, quem segura Harry em casa é Meghan Markle. Ela teria proibido o marido de deixar o Canadá, onde vivem.
Todos os órgãos de saúde do mundo pedem para que as pessoas fiquem em casa.
Segundo uma fonte à publicação, "é claro que os dois estão frustrados porque são pessoas que gostam de tomar atitudes e querem fazer muito mais para ajudar", disse.
Meghan teria dito a seus amigos que Harry estava se comunicando com o príncipe William e com a rainha de forma consistente. E a fonte garante também que a relação entre Harry e William, que estava estremecida, ficou mais interessante por conta de toda a preocupação com a Covid-19.