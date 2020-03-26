Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clima esquentou!

'BBB 20': Marcela diz que Daniel 'errava buraco' e fica com Gizelly

Sister voltou a ficar em clima de romance com Gizelly, a advogada de Vitória

Publicado em 26 de Março de 2020 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 08:40
"BBB 20": a sister Marcela Crédito: TV Globo/Reprodução
A saída de Daniel da casa do BBB 20 com alta rejeição chocou a namorada dele, Marcela, nas primeiras horas da madrugada. Porém, a ginecologista resolveu ficar mais próxima de Gizelly após a frustração de ver o amado saindo pela porta.
As duas sisters pareceram ter trocado beijos embaixo do edredom. Vídeos que circulam na internet mostram o momento quente entre as duas na cama do líder.
Antes disso, porém, Marcela fez revelações sexuais sobre Daniel. De acordo com ela, ele "errava o buraco" na hora de tentar transar. O tal momento que ela se refere aconteceu quando ambos foram para o quarto e, após Daniel dizer que não iria conseguir, ela soltar um sonoro palavrão. Parte do público pelas redes sociais riu da tentativa frustrada de sexo.
Em papo com Gabi, Thelma e Gizelly, Marcela abriu o jogo. "Ainda bem que ele errava o buraco", disse ela aos risos após dizer que não conseguiu ter uma noite de edredom descente com ele.

Veja Também

José Loreto troca beijos com nova namorada durante quarentena

Bruno Mazzeo briga com viúva de Chico Anysio por herança: "Desidioso"

Mãe nega romance de Gizelly com Marcela no "BBB 20": "Ama como amiga"

"Você vai ter muito trabalho com ele, vai ter que explicar para o menino toda a anatomia dos buracos", disse Thelma. "Vai ser um prazer", afirmou Marcela.
Na sequência Marcela deu detalhes do que seria o tamanho do pênis do namorado. A pergunta foi de Gizelly. "Surpreendentemente. Mas eu não vi, né?", disparou, para comentário posterior de Gizelly. "Estou em choque, não acreditava no potencial da criança."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados