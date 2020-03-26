'BBB 20': Marcela diz que Daniel 'errava buraco' e fica com Gizelly

"BBB 20": a sister Marcela Crédito: TV Globo/Reprodução

A saída de Daniel da casa do BBB 20 com alta rejeição chocou a namorada dele, Marcela, nas primeiras horas da madrugada. Porém, a ginecologista resolveu ficar mais próxima de Gizelly após a frustração de ver o amado saindo pela porta.

As duas sisters pareceram ter trocado beijos embaixo do edredom. Vídeos que circulam na internet mostram o momento quente entre as duas na cama do líder.

Antes disso, porém, Marcela fez revelações sexuais sobre Daniel. De acordo com ela, ele "errava o buraco" na hora de tentar transar. O tal momento que ela se refere aconteceu quando ambos foram para o quarto e, após Daniel dizer que não iria conseguir, ela soltar um sonoro palavrão. Parte do público pelas redes sociais riu da tentativa frustrada de sexo.

Em papo com Gabi, Thelma e Gizelly, Marcela abriu o jogo. "Ainda bem que ele errava o buraco", disse ela aos risos após dizer que não conseguiu ter uma noite de edredom descente com ele.

"Você vai ter muito trabalho com ele, vai ter que explicar para o menino toda a anatomia dos buracos", disse Thelma. "Vai ser um prazer", afirmou Marcela.