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Em praia do Rio

José Loreto troca beijos com nova namorada durante quarentena

Ator foi flagrado por fotógrafos na praia da Barra da Tijuca nesta terça (23)

Publicado em 26 de Março de 2020 às 08:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 08:36
O ator José Loreto
O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
O ator José Loreto, 35, decidiu sair de casa -mesmo em meio à quarentena como forma de prevenção contra o novo coronavírus- para curtir um tempo com a nova namorada na praia.
Loreto foi flagrado aos beijos com a DJ Bruna Lennon, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24). Com clima de romance, os dois foram vistos trocando carinhos durante o passeio ao ar livre.
Em suas redes sociais, Loreto permanece discreto com a vida pessoal, principalmente após o término conturbado do seu casamento com a atriz Débora Nascimento, com quem tem uma filha, Bella, de dois anos.
Já por sua vez, Débora Nascimento, 34, disse que está isolada em São Paulo à espera do resultado do exame para saber se está com o novo coronavírus. A atriz contou que deixou Bella com Loreto durante esse tempo, para previnir a pequena.
"A vontade de ir para o Rio [era grande]. Precisava saber se era gripe ou se não era", confessou Nascimento em sua rede social.
Após a turbulenta separação, os dois dizem que mantém uma boa relação. "Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto e Bella pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros", afirmou a atruz em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

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Na época, início de 2019, o término aconteceu por insinuações de traição que envolviam até mesmo Marina Ruy Barbosa, par romântico de Loreto em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). Loreto admitiu ter errado com a então mulher, que não o o perdoou, pondo fim, assim, ao casamento.
A fila para Débora Nascimento andou logo. Em outubro de 2019, a atriz assumiu o namoro com o médico Luiz Perez, mas, por toda a exposição que sua vida pessoal teve, evita se aprofundar sobre o romance, tanto nas redes sociais como nas entrevistas.
No momento, a recomendação é para que os brasileiros fiquem em suas casas, como forma de não disseminar a Covid-19. O número de mortes pelo novo coronavírus subiu de 46 para 57 nesta quarta-feira (25), segundo o Ministério da Saúde.
O país já soma ao menos 2.433 casos confirmados do novo coronavírus. Até terça, eram 2.201 registrados. Entre os registros, o maior volume é registrado em São Paulo, com 862 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 370. Os casos, porém, já ocorrem em todas as regiões do país.

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