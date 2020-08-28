Após 'tomar rédeas', Luciana Gimenez surge seminua em praia deserta

Depois da superentrevista que deu à Quem, em que diz que "tomou as rédeas da vida" em uma nova fase da carreira e família, Luciana Gimenez está curtindo uns dias de relax em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Com ela, estão os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo.
Nos últimos dias, a apresentadora tem postado em suas redes sociais cenários dignos de cinema e chegou até a surgir nua, com os seios escondidos apenas por um tronco.
A bonita também aproveitou para dar aquela exibida do abdômen trincado e um belo bronze.