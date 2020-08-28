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Corpão para jogo!

Após 'tomar rédeas', Luciana Gimenez surge seminua em praia deserta

Apresentadora partiu para São Miguel dos Milagres com os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo, para curtir uns dias de relax afastada de seu Superpop

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 09:01
A apresentadora Luciana Gimenez curte dias de relax em praia de Alagoas
A apresentadora Luciana Gimenez curte dias de relax em praia de Alagoas Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Depois da superentrevista que deu à Quem, em que diz que "tomou as rédeas da vida" em uma nova fase da carreira e famíliaLuciana Gimenez está curtindo uns dias de relax em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Com ela, estão os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo
Nos últimos dias, a apresentadora tem postado em suas redes sociais cenários dignos de cinema e chegou até a surgir nua, com os seios escondidos apenas por um tronco. 

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A bonita também aproveitou para dar aquela exibida do abdômen trincado e um belo bronze. 
A apresentadora Luciana Gimenez curte dias de relax em praia de Alagoas
A apresentadora Luciana Gimenez curte dias de relax em praia de Alagoas Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez curte dias de relax em praia de Alagoas
A apresentadora Luciana Gimenez curte dias de relax em praia de Alagoas Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
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