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Após Ludmilla, ex-BBB Flay faz superlipo e surge com barriga sarada

Lipo HD ou lipo LAD, a cirurgia plástica caiu no gosto das celebridades e, desta vez, Flayslane do 'BBB 20' se rendeu à novidade estética

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 08:34
A ex-BBB e cantora Flayslane, a Flay
A ex-BBB e cantora Flayslane, a Flay Crédito: Reprodução/Instagram @flay
A cantora e ex-BBB Flayslane compartilhou com os seus seguidores, nesta quinta-feira (27), uma foto com o resultado da sua lipo LAD, também conhecida como lipo HD. A cirurgia plástica, que é a mesma feita recentemente por Ludmilla, utiliza de uma técnica mais moderna para deixar o abdômen com aparência de tanquinho só com o procedimento estético.  No fim do ano passado, quem também realizou o processo foi Gretchen
Antes de ter meu filho eu me cuidava muito, fazia muita dieta, treinava bastante... Depois que eu engravidei, meu foco mudou completamente. Meu filho passou a ser a prioridade, depois o meu trabalho, e o shape foi mudando. Após sair do BBB, essa falta de tempo triplicou, minha vida mudou. Trabalho muito, graças a Deus, me mudei para São Paulo, estou totalmente focada em planejar minha carreira musical, minha marca, compor, gravar e no meio de tudo não consegui ter uma rotina de alimentação e exercícios. Conheci a lipo recentemente por meio de outras artistas que fizeram o mesmo procedimento e me encantei", comenta a cantora. 

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E continua: "Me informei mais sobre essa técnica avançada que define o corpo com uma clínica especializada nisso em São Paulo, amadureci a ideia e decidi fazer. Eu pretendia esperar até o resultado definitivo para poder contar para os fãs, mas não aguentei, sou muito ansiosa".
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