Após Ludmilla, ex-BBB Flay faz superlipo e surge com barriga sarada

Antes de ter meu filho eu me cuidava muito, fazia muita dieta, treinava bastante... Depois que eu engravidei, meu foco mudou completamente. Meu filho passou a ser a prioridade, depois o meu trabalho, e o shape foi mudando. Após sair do BBB, essa falta de tempo triplicou, minha vida mudou. Trabalho muito, graças a Deus, me mudei para São Paulo, estou totalmente focada em planejar minha carreira musical, minha marca, compor, gravar e no meio de tudo não consegui ter uma rotina de alimentação e exercícios. Conheci a lipo recentemente por meio de outras artistas que fizeram o mesmo procedimento e me encantei", comenta a cantora.