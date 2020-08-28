Após Ludmilla, ex-BBB Flay faz superlipo e surge com barriga sarada

A cantora e ex-BBB Flayslane compartilhou com os seus seguidores, nesta quinta-feira (27), uma foto com o resultado da sua lipo LAD, também conhecida como lipo HD. A cirurgia plástica, que é a mesma feita recentemente por Ludmilla, utiliza de uma técnica mais moderna para deixar o abdômen com aparência de tanquinho só com o procedimento estético. No fim do ano passado, quem também realizou o processo foi Gretchen.
Antes de ter meu filho eu me cuidava muito, fazia muita dieta, treinava bastante... Depois que eu engravidei, meu foco mudou completamente. Meu filho passou a ser a prioridade, depois o meu trabalho, e o shape foi mudando. Após sair do BBB, essa falta de tempo triplicou, minha vida mudou. Trabalho muito, graças a Deus, me mudei para São Paulo, estou totalmente focada em planejar minha carreira musical, minha marca, compor, gravar e no meio de tudo não consegui ter uma rotina de alimentação e exercícios. Conheci a lipo recentemente por meio de outras artistas que fizeram o mesmo procedimento e me encantei", comenta a cantora.
E continua: "Me informei mais sobre essa técnica avançada que define o corpo com uma clínica especializada nisso em São Paulo, amadureci a ideia e decidi fazer. Eu pretendia esperar até o resultado definitivo para poder contar para os fãs, mas não aguentei, sou muito ansiosa".