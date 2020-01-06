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LGBT

Alice Braga confirma namoro com Bianca Comparato

Relacionamento discreto dura há cerca de três anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 18:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 18:54

Alice Braga, 36, revelou nesta segunda-feira (6) que está namorando a atriz Bianca Comparato, 34. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de Braga.
Alice Braga e Bianca Comparato estão juntas há três anos Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com a assessoria, as atrizes estariam namorando há cerca de três anos. O relacionamento era conhecido apenas por amigos e pessoas mais próximas do casal. Procurada, Comparato não se manifestou sobre o assunto até a publicação deste texto.
O relacionamento das duas seria a distância, uma vez que Braga mora nos Estados Unidos. De tempos em tempos, Comparato passa alguns dias com a sobrinha de Sônia Braga.

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Alice Braga é uma das protagonistas do filme "Eduardo e Mônica", adaptação da música homônima da banda Legião Urbana (1982-1996), que deve estrear em abril deste ano. O longa conta a história de um casal -vivido por Alice Braga e Gabriel Leone, 26-, que prova que quando há amor não há regras: até mesmo relações improváveis podem dar muito certo.
Dirigido por René Sampaio, que também esteve a frente de "Faroeste Caboclo" (2013), a película conta ainda com Otávio Augusto, Juliana Carneiro da Cunha, Victor Lamoglia, Bruna Spínola e com a participação especial de Fabricio Boliveira no elenco.
Nascida no Rio, Bianca Comparato começou a estudar teatro na British School, colégio na capital fluminense no qual ela cursou o ensino médio. De lá, engatou um curso na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres. De volta ao Brasil, formou-se em comunicação com especialização em cinema e dedicou-se ao teatro até chegar à Globo, em 2004, quando estreou na série "Carga Pesada".
Comparato é uma das protagonistas da série "3%", da Netflix, que está em sua terceira temporada. No elenco ainda estão Rodolfo Valente, Vaneza Oliveira, Rafael Lozano entre outros.
Outra atriz que assumiu namoro com uma mulher recentemente foi Camila Pitanga, 42. A artista está em um relacionamento com Beatriz Coelho desde novembro de 2019, mas as duas fizeram a primeira aparição pública juntas somente em dezembro, na pré-estreia do documentário ?Uma Garota Chamada Marina?, no Estação Net Gávea, no Rio.
Essa é a primeira vez que Camila namora uma mulher, ao menos publicamente. Conhecida por ser reservada com a sua vida pessoal, a atriz estava solteira desde janeiro de 2019, quando terminou o namoro com o músico Rafael Rocha, 38, após cinco meses juntos.

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