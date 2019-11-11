Camila Pitanga assume namoro com artesã Beatriz Coelho

A atriz Camila Pitanga assumiu o namoro, por meio de sua assessoria, com a artesã Beatriz Coelho. A informação foi confirmada pelo jornal Extra, que no início da manhã desta segunda (11) já havia divulgado sobre o rumor do affair.
Ainda segundo a assessoria da atriz, o casal está junto há um ano. Em dezembro do ano passado, elas passaram um tempo em Morro de São Paulo, na Bahia.
Este é o primeiro relacionamento que Camila assume com outra mulher e, segundo uma amiga próxima da global, ela está "muito feliz". O último namoro da atriz a se tornar público foi com o músico Rafael Rocha. Eles terminaram em janeiro deste ano, depois de cinco meses juntos.