Fotos: Claudia Raia surge nua em ensaio e abre o jogo sobre sexo anal

Claudia Raia, de 52 anos, levou os fãs à loucura ao surgir em fotos quentes e totalmente nua que postou no próprio perfil do Instagram neste domingo (10). Nos cliques, feitos para matéria da revista Ela, de O Globo, a atriz da Globo recebeu enxurrada de elogios dos internautas.
Em entrevista à publicação, a atriz disse que terá um canal no Instagram, via IGTV, e que não quer ter filtros.
Além disso, durante o bate-papo abriu o jogo sobre sexo anal: "Quero falar sobre o que der na telha, sem filtro. Já que estou encalacrada sendo essa mulher de 52, por que não posso falar sobre sexo anal, por exemplo, algo que incomoda tanta gente?", começou, indicando que não curte a prática sexual.
"Não gosto, dá licença? (Xingamento). Por que tenho que fazer algo que detesto para agradar alguém? Com a maturidade, descobri que posso dizer do que gosto e não gosto", completou.
Claudia é casada com o artista Jarbas Homem de Mello desde 2018.