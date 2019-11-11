Na surdina!

Xuxa vai para a Globo? Colunista abre o jogo sobre carreira da loira

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Xuxa visitou a Globo na surdina e acabou descobrindo a possibilidade de portas abertas por lá; entenda o caso
Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 10:19

A apresentadora Xuxa Crédito: Divulgação/Recordtv
Xuxa Meneghel vai para a Globo? Pois é! Se no passado o nome da apresentadora era proibido na emissora, agora parece que o jogo virou. Isso tudo porque, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, no início de outubro a loira foi à emissora com o namorado, Junno Andrade, e apareceu meio às escondidas nos Estúdios Globo. 
Era um final de semana e a loira foi vista por poucas pessoas no departamento artístico. Ela conversou com alguns diretores e ouviu que as portas da antiga casa estão abertas às negociações. 
> Xuxa responde fã e sugere que namorado tem "berinjela robusta"

Veja Também

Após entrevista picante, Geisy Arruda reencontra Kid Bengala em banco

Jornalista gay posa com namorado na bancada do Jornal Nacional

Atriz Klara Castanho: "Fui corna aos 14 anos"

De acordo com Fábia Oliveira, um amigo da coluna que trabalha lá em Jacarepaguá disse que um primeiro contato já foi feito e que a volta de Xuxa não é descartada. 
Procurada pela colunista, Mônica Muniz, empresária da apresentadora, nega qualquer visita ao Projac. Ela alegou a Fábia Oliveira que nesse período a loira estava em Nova York com a filha, Sasha, e que ela mantém em vigor um contrato com a Record. 

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

