Xuxa vai para a Globo? Colunista abre o jogo sobre carreira da loira

Xuxa Meneghel vai para a Globo? Pois é! Se no passado o nome da apresentadora era proibido na emissora, agora parece que o jogo virou. Isso tudo porque, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, no início de outubro a loira foi à emissora com o namorado, Junno Andrade, e apareceu meio às escondidas nos Estúdios Globo.
Era um final de semana e a loira foi vista por poucas pessoas no departamento artístico. Ela conversou com alguns diretores e ouviu que as portas da antiga casa estão abertas às negociações.
De acordo com Fábia Oliveira, um amigo da coluna que trabalha lá em Jacarepaguá disse que um primeiro contato já foi feito e que a volta de Xuxa não é descartada.
Procurada pela colunista, Mônica Muniz, empresária da apresentadora, nega qualquer visita ao Projac. Ela alegou a Fábia Oliveira que nesse período a loira estava em Nova York com a filha, Sasha, e que ela mantém em vigor um contrato com a Record.