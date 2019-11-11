Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo!

Atriz Klara Castanho: 'Fui corna aos 14 anos'

Atriz Klara Castanho, de 19 anos, desabafou na web sobre um caso de traição que enfrentou quanto tinha 14 anos em um relacionamento 'escondido'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 09:33

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 09:33

A atriz Klara Castanho Crédito: Reprodução/Instagram @klarafgcastanho
Klara Castanho, de 19 anos, recorreu ao Instagram para desabafar sobre a história de uma traição que enfrentou em um relacionamento de quando tinha 14 anos: "Fui corna aos 14 anos".
Em vídeo publicado em seu IGTV, a bonita começa: "Oi, meu nome é Klara, eu tenho 19 anos e fui corna aos 14. Não é legal a gente falar que a pessoa foi corna, mas eu fui corna. A pessoa fina foi traída. Fui corna, mesmo, e vou contar essa história para vocês. Normalmente eu não compartilho muito as coisas da minha vida pessoal, mas eu acho que essa história merece ser compartilhada, porque é boa demais para ficar apenas entre minha família, meus amigos e eu". 

Veja Também

Luciano Huck diz que não emprestou avião a Lula

MC Gui admite erro e pede chance: "Buscando ajuda para mudar"

Assassino dos Richthofen, Cristian Cravinhos teve amor gay na prisão

Então, detalhou: "Eu estava apaixonada. Um mês depois descobri que tinha sido traída. Aliás, corna. Na hora, disse: 'Nunca vou perdoar. Jamais'. E cinco dias depois, estava com ele de novo. Fomos e voltamos milhares de vezes, mas enquanto tudo isso acontecia, meus pais não sabiam. Primeiro: Eu sabia que não daria certo, que ele não era uma pessoa que meus pais achariam boa. Segundo, que eu tinha quinze anos. Qual era a chance de aquele ser o amor da minha vida? Existem histórias, mas não existia a chance de aquela pessoa ser a certa para o resto da minha vida. Então, falei: 'Não vou contar. Enquanto puder esconder, eu vou esconder'. Até que o negócio começou a ficar sério". 
No fim do vídeo, depois de explicar uns outros percalços, ela finalizou: "Se minha mãe tivesse sabido no primeiro mês, eu não teria passado por nada disso, porque ela já o teria colocado para correr em dois segundos", disse, fazendo um balanço sobre a história: "Hoje em dia eu levo em consideração o que estava fazendo e o que vivi. Eu achava que sabia tudo da vida, e tinha a certeza que era a pessoa mais completa do planeta Terra".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados