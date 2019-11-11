Atriz Klara Castanho: 'Fui corna aos 14 anos'

A atriz Klara Castanho Crédito: Reprodução/Instagram @klarafgcastanho

Klara Castanho , de 19 anos, recorreu ao Instagram para desabafar sobre a história de uma traição que enfrentou em um relacionamento de quando tinha 14 anos: "Fui corna aos 14 anos".

Em vídeo publicado em seu IGTV, a bonita começa: "Oi, meu nome é Klara, eu tenho 19 anos e fui corna aos 14. Não é legal a gente falar que a pessoa foi corna, mas eu fui corna. A pessoa fina foi traída. Fui corna, mesmo, e vou contar essa história para vocês. Normalmente eu não compartilho muito as coisas da minha vida pessoal, mas eu acho que essa história merece ser compartilhada, porque é boa demais para ficar apenas entre minha família, meus amigos e eu".

Então, detalhou: "Eu estava apaixonada. Um mês depois descobri que tinha sido traída. Aliás, corna. Na hora, disse: 'Nunca vou perdoar. Jamais'. E cinco dias depois, estava com ele de novo. Fomos e voltamos milhares de vezes, mas enquanto tudo isso acontecia, meus pais não sabiam. Primeiro: Eu sabia que não daria certo, que ele não era uma pessoa que meus pais achariam boa. Segundo, que eu tinha quinze anos. Qual era a chance de aquele ser o amor da minha vida? Existem histórias, mas não existia a chance de aquela pessoa ser a certa para o resto da minha vida. Então, falei: 'Não vou contar. Enquanto puder esconder, eu vou esconder'. Até que o negócio começou a ficar sério".