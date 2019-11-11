Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Livro sobre o caso

Assassino dos Richthofen, Cristian Cravinhos teve amor gay na prisão

História é retratada por livro que conta a trama do assassinato da família Richthofen; romance gay teria continuado depois que Cristian se livrou da prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 09:08

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 09:08

Cristian Cravinhos, assassino da família Richthofen Crédito: Reprodução
O livro que retrata um dos crimes brasileiros de maior repercussão de todos os tempos, o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, está incomodando os envolvidos no episódio. "Suzane - Crime e Punição", do jornalista Ullisses Campbell, revela um romance homoafetivo que Cristian Cravinhos, 43, teria vivido na prisão, diz a Época.
A obra está com lançamento previsto para o início de 2020, pela Editora Contexto. Ainda este mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu um pedido de liminar de Suzane Von Richthofen, que buscava impedir a publicação do livro baseado em sua vida. A defesa da detenta recorre da decisão.
Em 2006, Cristian foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão pela participação na morte dos pais de Suzane, e em 2013 foi para regime semiaberto. Em 2018, o autor do crime foi sentenciado a mais quatro anos e oito meses pelo crime de corrupção ativa, após tentar subornar policiais em um bar em Sorocaba (SP). Na época, o detento cumpria pena em regime aberto, permissão concedida pela Justiça de São Paulo em 2017. 

Veja Também

Luciano Huck diz que não emprestou avião a Lula

Phellipe Haagensen é acusado de racismo e ameaças de morte

Clínica de estética usa imagem de Kate Middleton e irrita família real

Segundo a publicação, Cristian teria mantido o relacionamento com o outro detento mesmo após sair da prisão. "Suzane - Crime e Punição" conta a história da detenta a partir do momento em que conheceu Daniel Cravinhos, ex-namorado dela e irmão de Cristian. Campbell ouviu 136 pessoas em três anos para escrever a obra
O crime também chegará aos cinemas em 2020. Dois filmes que relembram o caso estão previstos para o primeiro semestre: "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais". O ator Allan Souza Lima, 33, ator de "Órfãos da Terra" (Globo), foi escalado para interpretar Cristian Cravinhos no longa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados