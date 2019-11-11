Assassino dos Richthofen, Cristian Cravinhos teve amor gay na prisão

Cristian Cravinhos, assassino da família Richthofen Crédito: Reprodução

O livro que retrata um dos crimes brasileiros de maior repercussão de todos os tempos, o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen , está incomodando os envolvidos no episódio. "Suzane - Crime e Punição", do jornalista Ullisses Campbell, revela um romance homoafetivo que Cristian Cravinhos, 43, teria vivido na prisão, diz a Época.

Em 2006, Cristian foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão pela participação na morte dos pais de Suzane, e em 2013 foi para regime semiaberto. Em 2018, o autor do crime foi sentenciado a mais quatro anos e oito meses pelo crime de corrupção ativa, após tentar subornar policiais em um bar em Sorocaba (SP). Na época, o detento cumpria pena em regime aberto, permissão concedida pela Justiça de São Paulo em 2017.

Segundo a publicação, Cristian teria mantido o relacionamento com o outro detento mesmo após sair da prisão. "Suzane - Crime e Punição" conta a história da detenta a partir do momento em que conheceu Daniel Cravinhos, ex-namorado dela e irmão de Cristian. Campbell ouviu 136 pessoas em três anos para escrever a obra