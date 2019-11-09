Phellipe Haagensen é acusado de racismo e ameaças de morte por ex-assessora Crédito: Facebook

Luana Safire é ex-assessora e amiga de Phellipe Haagensen, 35, e usou o Instagram nesta sexta-feira (9) para denunciar a ameaça de morte feita a ela pelo ator. Segundo Safire, o participante da 11ª edição de A Fazenda ficou nervoso porque ela defendeu Hariany Almeida após episódio de assédio que a peã sofreu por parte de Haagensen.

"Eu não posso ser ameaçada de agressão e morte, pois defendi uma mulher que se sentiu violada em sua intimidade por um beijo sem consentimento. Não posso perder minha paz com uma tentativa de violência psicológica por não apoiar a atitude de um amigo (até então), que cometeu uma infração grave", escreveu Safire na rede social.

A ex-amiga do ator afirmou, ainda, que ele a chamou de "filha da p*, de vaca preta" e disse que "não gosta de mulheres negras, pois elas são folgadas". "Não posso prosseguir com alguém que não quer evoluir, só pensa em viver em uma vida fútil que o Bené proporciona", disse, em referência ao personagem que Haagensen interpretou em "Cidade de Deus" (2002).

Em seus stories do Instagram, Safire compartilhou a imagem de uma conversa com o ator em que ele a chama de "maldita", "mentirosa" e "vaca preta" e diz que vai cortar sua língua. A ex-assessora também acusou Haagensen de não ter pagado pelos trabalhos de mídia prestados por ela enquanto ele estava no reality.

"Um trabalho nunca pago, e hoje vejo que nem com o devido respeito. Aqui somos uma equipe, totalmente lesada mais uma vez pelo Phellipe Haagensen, e vamos tornar público o que está ocorrendo", escreveu em outra publicação da rede social. O perfil do ator foi excluído do Instagram.