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Phellipe Haagensen é acusado de racismo e ameaças de morte

A ex-amiga do ator afirmou, ainda, que ele a chamou de 'filha da p*, de vaca preta' e disse que 'não gosta de mulheres negras, pois elas são folgadas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 20:27

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 20:27

Phellipe Haagensen é acusado de racismo e ameaças de morte por ex-assessora Crédito: Facebook
Luana Safire é ex-assessora e amiga de Phellipe Haagensen, 35, e usou o Instagram nesta sexta-feira (9) para denunciar a ameaça de morte feita a ela pelo ator. Segundo Safire, o participante da 11ª edição de A Fazenda ficou nervoso porque ela defendeu Hariany Almeida após episódio de assédio que a peã sofreu por parte de Haagensen.
"Eu não posso ser ameaçada de agressão e morte, pois defendi uma mulher que se sentiu violada em sua intimidade por um beijo sem consentimento. Não posso perder minha paz com uma tentativa de violência psicológica por não apoiar a atitude de um amigo (até então), que cometeu uma infração grave", escreveu Safire na rede social.
A ex-amiga do ator afirmou, ainda, que ele a chamou de "filha da p*, de vaca preta" e disse que "não gosta de mulheres negras, pois elas são folgadas". "Não posso prosseguir com alguém que não quer evoluir, só pensa em viver em uma vida fútil que o Bené proporciona", disse, em referência ao personagem que Haagensen interpretou em "Cidade de Deus" (2002).
Em seus stories do Instagram, Safire compartilhou a imagem de uma conversa com o ator em que ele a chama de "maldita", "mentirosa" e "vaca preta" e diz que vai cortar sua língua. A ex-assessora também acusou Haagensen de não ter pagado pelos trabalhos de mídia prestados por ela enquanto ele estava no reality.
"Um trabalho nunca pago, e hoje vejo que nem com o devido respeito. Aqui somos uma equipe, totalmente lesada mais uma vez pelo Phellipe Haagensen, e vamos tornar público o que está ocorrendo", escreveu em outra publicação da rede social. O perfil do ator foi excluído do Instagram.
Segundo Safire, medidas legais já foram tomadas. "Tudo registrado em boletins de ocorrência no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, onde estamos fazendo a representação civil, criminal", explicou aos seguidores. Haagensen foi expulso do programa após beijar Hariany sem consentimento.

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