VillaMix inova com live gospel com shows online de diversos artistas

André Valadão Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

O festival VillaMix, famoso por reunir em suas apresentações sertanejos como Jorge e Mateus Luan Santana e até mesmo artistas de outros gêneros musicais como o funkeiro Dennis DJ, promete inovar neste sábado (30) com uma versão gospel. A live religiosa contará com shows de André Valadão, Davi Sacer, Deive Leonardo, Diante do Trono, Felippe Valadão, Helena Tannure, Isadora Pompeo, Kemuel, Leandro Borges, Mariana Valadão, Preto no Branco e Thiago Brunet.

Segundo os organizadores do evento, o público que prestigiar a live, com início previsto para às 14h com transmissão pelo canal do YouTube do festival, poderá realizar doações para instituições filantrópicas. De acordo com o idealizador do VillaMix, Marcos Araújo, a versão gospel tem o intuito de promover um momento de entretenimento e reflexão. "A nossa intenção é levar palavras de otimismo, fé e esperança para todos os que estão passando por esse delicado momento, utilizando nosso espaço para colaborar e gerar atitudes solidárias em nosso país", afirma.

Deive Leonardo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Esta não é a primeira live do VillaMix durante a pandemia. O festival promoveu nos últimos meses o projeto "VillaMix Esperança" e também duas edições do "VillaMix em Casa" que contaram com a participação de Leonardo e Cesar Menotti e Fabiano.