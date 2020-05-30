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Doações virtuais

VillaMix inova com live gospel com shows online de diversos artistas

Público que prestigiar a live, com início previsto para às 14h com transmissão pelo canal do YouTube do festival, poderá realizar doações para instituições filantrópicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 10:54

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 10:54

André Valadão
André Valadão Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
O festival VillaMix, famoso por reunir em suas apresentações sertanejos como Jorge e Mateus e Luan Santana e até mesmo artistas de outros gêneros musicais como o funkeiro Dennis DJ, promete inovar neste sábado (30) com uma versão gospel. A live religiosa contará com shows de André Valadão, Davi Sacer, Deive Leonardo, Diante do Trono, Felippe Valadão, Helena Tannure, Isadora Pompeo, Kemuel, Leandro Borges, Mariana Valadão, Preto no Branco e Thiago Brunet.

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Segundo os organizadores do evento, o público que prestigiar a live, com início previsto para às 14h com transmissão pelo canal do YouTube do festival, poderá realizar doações para instituições filantrópicas. De acordo com o idealizador do VillaMix, Marcos Araújo, a versão gospel tem o intuito de promover um momento de entretenimento e reflexão. "A nossa intenção é levar palavras de otimismo, fé e esperança para todos os que estão passando por esse delicado momento, utilizando nosso espaço para colaborar e gerar atitudes solidárias em nosso país", afirma.
Deive Leonardo
Deive Leonardo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Esta não é a primeira live do VillaMix durante a pandemia. O festival promoveu nos últimos meses o projeto "VillaMix Esperança" e também duas edições do "VillaMix em Casa" que contaram com a participação de Leonardo e Cesar Menotti e Fabiano.

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Um dos principais nomes das lives da franquia, Gusttavo Lima participou da segunda apresentação online do evento após ter se envolvido em polêmica com o YouTube por consumo de bebida alcoólica durante sua apresentação solo. "Estou feliz demais por esse convite da família VillaMix e espero por todos vocês neste nosso novo encontro. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível", disse às vésperas da apresentação.

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