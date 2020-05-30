Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uau!

Cauã Reymond exibe corpão sem camisa e fãs deliram: 'Perfeito'

Em foto sensual publicada em seu perfil do Instagram, bonitão arrancou elogios dos fãs, que elogiaram o shape do ator em plena pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 10:47

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 10:47

O ator Cauã Reymond
O ator Cauã Reymond Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
Cauã Reymond não deixa o exercício físico de lado nem isolado em meio à pandemia do novo coronavírus! Nesta sexta (29), o bonitão chegou até a postar foto sem camisa no Instagram e exibiu o corpão
"Assistindo às Kardashians e ouvindo Kanye West? E treinando muito para não pirar na quarentena", legendou ele, no post da rede social. 

Veja Também

Pyong Lee: "Quero ser ator de Hollywood"

Após foto, Juju Salimeni nega procedimento estético: "Foxy eyes"

Cantora capixaba é apontada como namorada de Roberto Carlos

Logo, os fãs soltaram uma enxurrada de elogios para o ator. "Perfeito", disse uma fã. "Nem guindaste", escreveu outra. Um seguidor observou: "Que corpo é esse! Jesus!". Outro internauta disse: "Eita! Vou tentar também". 
Ver essa foto no Instagram

Treinando muito para na?o pirar na quarentena ??

Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond) em

Ver essa foto no Instagram

Treinando muito para na?o pirar na quarentena ??

Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados