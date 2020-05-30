Cauã Reymond exibe corpão sem camisa e fãs deliram: 'Perfeito'

Cauã Reymond não deixa o exercício físico de lado nem isolado em meio à pandemia do novo coronavírus! Nesta sexta (29), o bonitão chegou até a postar foto sem camisa no Instagram e exibiu o corpão.
"Assistindo às Kardashians e ouvindo Kanye West? E treinando muito para não pirar na quarentena", legendou ele, no post da rede social.
Logo, os fãs soltaram uma enxurrada de elogios para o ator. "Perfeito", disse uma fã. "Nem guindaste", escreveu outra. Um seguidor observou: "Que corpo é esse! Jesus!". Outro internauta disse: "Eita! Vou tentar também".