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Abriu o jogo!

Pyong Lee: 'Quero ser ator de Hollywood'

Hipnólogo do 'BBB 20' disse que até deixará de morar em São Paulo caso seja necessário; em bate-papo com Ana Hickmann, Pyong abriu o jogo sobre carreira e família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 10:19

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 10:19

O hinólogo e ex-BBB Pyong Lee
O hinólogo e ex-BBB Pyong Lee Crédito: Reprodução/Instagram @pyonglee
Pyong Lee foi o entrevistado de Ana Hickmann durante bate-papo para o canal da apresentadora no YouTube. Na conversa, o ex-BBB decidiu abrir o jogo sobre os planos para o futuro e seus objetivos de carreira, que acabaram sendo mudados por conta do nascimento de seu filho, Jake. 
"Estamos desenhando os próximos conteúdos. Vamos mudar o formato. É uma nova fase, família, filho", começou ele, explicando que se for necessário terá que se mudar de São Paulo, cidade em que vive atualmente. 

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Na conversa, o hipnólogo também acabou entregando pretensões de carreira internacional. "Quando eu pisei no palco (em 2009), decidi na hora que eu queria ser famoso. Era aquilo ou nada. Ou eu morria ou eu virava artista. Cheguei muito mais longe do que eu imaginava", disse. "Meu objetivo é ser ator de cinema, de Hollywood". 

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