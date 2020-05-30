Musa fitness Dani Borges assina com agência de Dulce María

Com quase meio milhão de seguidores nas redes sociais, a musa fitness, engenheira, nutricionista e acadêmica de Educação Física Dani Borges é uma das musas fitness mais reconhecidas do Brasil por seus treinos e dicas diárias de como ter uma vida saudável.
A novidade é que a health coach acaba de assinar com a Ari Prensa, agência responsável por projetos nacionais e internacionais das cantoras mexicanas Dulce María e María León e as brasileiras Wanessa Camargo, Lary e DJ Samhara.
O primeiro projeto desta parceria é voltado para quem está passando pela quarentena e é chamado de #GoGirl. Nele, Dani trará influencers de vários países em uma série de lives com treinos e dicas saudáveis, entre elas Carol Borba, Luana Mendes e Lana Pessoa.
A nutricionista fez fama participando também de duas competições fitness do WBFF Miami e Orlando, nas quais ficou em segundo e primeiro lugar, respectivamente.