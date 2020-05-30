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Musa fitness Dani Borges assina com agência de Dulce María

Health coach agora se prepara para desenvolver projetos com parcerias internacionais assim que o isolamento pela pandemia do novo coronavírus relaxar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 10:35

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 10:35

A musa fitness Dani Borges
A musa fitness Dani Borges Crédito: Reprodução/Instagram @itsdaniborges
Com quase meio milhão de seguidores nas redes sociais, a musa fitness, engenheira, nutricionista e acadêmica de Educação Física Dani Borges é uma das musas fitness mais reconhecidas do Brasil por seus treinos e dicas diárias de como ter uma vida saudável.
A novidade é que a health coach acaba de assinar com a Ari Prensa, agência responsável por projetos nacionais e internacionais das cantoras mexicanas Dulce María e María León e as brasileiras Wanessa Camargo, Lary e DJ Samhara

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O primeiro projeto desta parceria é voltado para quem está passando pela quarentena e é chamado de #GoGirl. Nele, Dani trará influencers de vários países em uma série de lives com treinos e dicas saudáveis, entre elas Carol Borba, Luana Mendes e Lana Pessoa.
A nutricionista fez fama participando também de duas competições fitness do WBFF Miami e Orlando, nas quais ficou em segundo e primeiro lugar, respectivamente.  

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