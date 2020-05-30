Musa fitness Dani Borges assina com agência de Dulce María

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Cuidando da mente para cuidar do corpo ?? Nessa quarentena os cuidados alimentares, com a nossa saúde e as atividades físicas são primordiais para nos mantermos saudáveis. Ter uma dieta adequada para você e para seus objetivos vai te ajudar a manter o foco mesmo na quarentena e a cuidar mais de você e da sua saúde. Pensando na saúde em primeiro lugar e na estética como consequência de bons hábitos alimentares ?