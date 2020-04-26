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Quarentena

Resgatando as raízes, Tunico da Vila apresenta 'Fases da Vida' em lives

Artista dedicou uma das músicas do novo álbum à filha que morreu poucos dias após o nascimento. Disco traz referências a sambas de matrizes africanas e ao que aprendeu com o pai, que também participa do álbum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 11:00

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 11:00

O músico Tunico da Vila
O músico Tunico da Vila Crédito: André Leão
Tunico da Vila está aproveitando a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus para compor, rearranjar algumas de suas músicas e apresentar ao público.  Além de lançar Fases da Vida, álbum que tem releituras de seus sucessos e as últimas novidades, ele entrou na onda das lives pela internet - inclusive, ele realiza uma neste domingo (26), às 19h, em seu Instagram.
Nelas, ele aproveita para apresentar o álbum lançado no início do mês, que traz todas suas referências ao samba. Ele passeia pelo batuque de matrizes africanas, bebe da cadência do samba carioca da Vila Isabel e do que aprendeu com o pai, Martinho da Vila. O disco ainda tem uma pitada especial com Madalena do Espírito Santo, faixa cujo nome tinha dado à sua primeira filha com a esposa, a jornalista capixaba Déborah Sathler.
Comecei a compor em 2018 e fui avançando 2019. No meio disso, teve a morte da minha filha Madalena, e as músicas foram sendo lançadas uma a uma. Primeiro 'Quero, Quero', no segundo semestre de 2019. Depois, de dois em dois meses, fomos soltando videoclipes e singles até chegar ao álbum, agora em abril, diz, em entrevista ao Divirta-se, sobre a escolha das 12 faixas que compõem o disco.
Algumas canções tiveram participações especiais de colegas da música e inclusive do pai, Martinho da Vila. Péricles, Xande de Pilares e Melanina MCs são alguns dos nomes que cantaram com o atual morador de Vitória, no Espírito Santo.
"Ofereço um samba contemporâneo, arrojado, mas os batuques estão lá preservados. A raiz negra africana. Acho que o público entendeu isso"
Tunico da Vila - Cantor
Para Tunico, é importante dar continuidade ao trabalho e musicalidade que aprendeu com o pai, um dos bambas mais conhecidos do Brasil no mundo: Fiz o resgate do samba de partido-alto Na Beira do Mar. Tinha que dar continuidade a esse subgênero do samba que se iniciou com meu pai.
"Minhas influências estão lá no samba que aprendi em Angola, com Iakalaiá, dos afro-sambas com Nos Caminhos de Um Só e É Dia de Rede no Mar, o samba e a batida da Vila Isabel e o partido-alto das rodas de samba em Cadê Você Cavaquinho? e Na Beira do Mar. As minhas vivências em países africanos, em Vila Isabel e, agora, em Vitória refletem o que sou artisticamente"
Tunico da Vila - Cantor
Até por esse momento de isolamento que os fãs estão vivendo, Tunico espera que a mensagem que ele quer passar com as canções cheguem intactas até o público. Quero dizer que a vida tem muitas fases, inclusive essa que estamos passando. É tempo de amar, de chorar, de viver, de se resguardar, tudo são fases da vida, justifica ele, esperando um reencontro pessoal com os admiradores de seu trabalho.
A sensação é inédita e inimaginável. Gostaria de estar fazendo shows, rezo todos os dias para que achem a cura ou vacina ou algo que nos tire desta situação. Sinto muita falta do contato com a plateia, de abraçar, de trocar, sou fã dos meus fãs, completa.

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MADALENA DO ESPÍRITO SANTO

Tunico, que assume sua espiritualidade para quem quer que pergunte, diz que a religião o ajuda a compreender a morte da filha, em janeiro do ano passado. Madalena do Espírito Santo morreu aos 14 dias de vida após não resistir a uma cirurgia de urgência.
Já mais recuperado, o artista também não exclui a possibilidade de um novo herdeiro com Déborah:  Um ano do luto passou. Já podemos, sim, pensar em ter uma criança que será muito bem-vinda. E lá do céu eu tenho certeza que Madalena aceitará, pois o ciclo da passagem dela foi cercado de amor. Será uma honra ser pai de mais um filho.

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