Filha de Tunico da Vila com capixaba morre após cirurgia

Déborah Sathler e Tunico da Vila com a pequena Madalena do Espírito Santo, no Perinatal Barra, hospital do Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal

Tunico da Vila com a jornalista capixaba Déborah Nicchio Sathler, morreu por volta das 11h30 deste domingo (6) em hospital do Rio de Janeiro, onde já estava internada desde que nasceu, há 14 dias. A bebê, foi submetida a uma cirurgia no coração e precisaria passar, ainda, por outras três, mas não resistiu. Madalena do Espírito Santo, fruto do relacionamento decom a jornalista capixaba Déborah Nicchio Sathler, morreu por volta das 11h30 deste domingo (6) em hospital do Rio de Janeiro, onde já estava internada desde que nasceu, há 14 dias. A bebê, foi submetida a umano coração e precisaria passar, ainda, por outras três, mas não resistiu.

Martinho da Vila, que foi se despedir de Madalena e dar apoio ao filho e nora. Ainda no hospital na manhã deste domingo (6), Tunico e Déborah receberam a visita do avô paterno da criança,, que foi se despedir de Madalena e dar apoio ao filho e nora.

Madalena, que nasceu prematura de oito meses, deve ser enterrada no jazigo da família de Tunico no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio, ainda nesta segunda-feira (7).

De acordo com Déborah, os médicos avisaram sobre a gravidade da cirurgia, mas era a única saída para tentar aumentar as chances de vida de Madalena. "A cirurgia mudou todo o funcionamento do coraçãozinho dela, já que ela tinha nascido com uma cardiopatia grave. O coração chegou a bater, normalmente, após a intervenção, mas os outros órgãos não aceitaram a cirurgia", detalha.

Ninguém imagina a dor que é segurar uma filha morta no colo Déborah Sathler, esposa de Tunico da Vila, mãe de Madalena do Espírito Santo que morreu aos 14 dias de idade

A jornalista explica que Madalena foi submetida ao primeiro procedimento de três com 10 dias de idade. Esse era o prazo máximo para que a intervenção fosse feita. "Nós esperamos o máximo que deu. E essa primeira cirurgia, embora fosse a mais arriscada, ainda não era a cura. Ela precisaria passar por ao menos outras duas intervenções", conclui.

Pelos próximos meses, Tunico da Vila e Déborah devem permanecer no Rio de Janeiro e não voltarão ao Espírito Santo. O artista tem uma agenda de shows para cumprir na Cidade Maravilhosa e, depois de executados os compromissos, o casal avaliará se vai voltar a viver em Vitória, capital capixaba.

NÃO QUISERAM INTERROMPER A GRAVIDEZ

Quando foi diagnosticada com a malformação congênita na parte esquerda do coração de Madalena, o casal teve a oportunidade de optar por interromper a gravidez. Mas isso não era uma solução para Déborah e Tunico.

Rio de Janeiro, para fazer um acompanhamento no Perinatal da Barra. O médico escolhido foi o doutor Jefferson Magalhães, da equipe carioca. Até pela delicadeza da situação, os pais de Madalena do Espírito Santo decidiram se mudar para o, para fazer um acompanhamento no Perinatal da Barra. O médico escolhido foi o doutor Jefferson Magalhães, da equipe carioca.

DESABAFO