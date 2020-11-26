Grupo Boyásha encena 'A Mais Forte' gratuitamente na internet

Peça teatral "A Mais Forte" Crédito: Adriano Horta

No próximo domingo (29), os capixabas poderão assistir pela internet a peça A Mais Forte, do Grupo Boyásha Trupe de Teatro. Baseado no texto de August Strindberg, o espetáculo será transmitido ao vivo direto do Teatro Universitário para o Facebook e YouTube, às 18h, sendo o penúltimo da programação do 11º Circuito Banestes de Teatro

Com texto original escrito por volta de 1888, "A Mais Forte" é considerada em muitos países a obra-prima dentre os monólogos do autor, sendo encenada até pela atriz Nathália Timberg, em 1964. Montada pela companhia capixaba no ano de 2010, a peça vem sendo constantemente revisitada pelo grupo como objeto de estudo ao longo dos anos.

Pensada e transformada para o formato digital, a apresentação de 25 minutos poderá ser acompanhada em tempo e real no formato live pelo YouTu be e Facebook da WB Produções . O diretor musical do espetáculo, Murilo Iglesias, destaca que houve um trabalho de preparação muito grande para a apresentação transmitida em formato digital.

"Originalmente, a peça montada dez anos atrás tinha menos luz e baixa interação com a plateia. Agora, revisitamos a peça neste novo formato com algumas mudanças, como presença de mais luz e o ator se comunicando mais com a câmera, para que consiga atingir o público que estará assistindo atrás das telas, por exemplo", detalha.

Murilo ressalta ainda que a colaboração da Companhia Jungo (Argentina), que já tinha prática nesse trabalho audiovisual, e da equipe de filmagem foram muito importantes nesta adaptação ao formato digital. Vale lembrar que, após a transmissão, o espetáculo ficará disponível pelo período de um mês no Youtube da WB Produções.

Gratuita, a transmissão de "A Mais Forte" terá um QR Code para doações que serão convertidas em benefício do projeto SOS Graxa ES, movimento em prol de profissionais dos bastidores de evento.

A MAIS FORTE

Com a chamada "Vale a pena viver um sonho que não é seu? E então, quem é A Mais Forte?", o texto de August Strindberg traz a psicologia do eu através de embates psicológicos, jogos de dominação e do incessante ajuste de contas presentes em sua obra. Por meio de um inquietante jogo de provocações e da abertura de velhas cicatrizes no interior de duas mulheres, a peça conduz cada espectador a traçar um paradoxo entre vitória e derrota, em que as personagens disputam o amor de um mesmo homem.

Segundo Murilo, a expectativa para a apresentação é grande. Ele pontua que a principal potência do espetáculo está em instigar a reflexão no público: Este é um texto do século XIX, mas com um conteúdo extremamente atual e que provoca muita reflexão sobre as nossas relações, sobre nossa existência e nosso posicionamento no mundo, finalizou.

SERVIÇO

11ª edição do Circuito Banestes de Teatro - A MAIS FORTE

Quando: 29 /11 (domingo), às 18h

18h Onde: YouTube e Facebook WB Produções - após a transmissão a peça fica disponível por um mês no canal da produtora no YouTube

canal da produtora no YouTube Classificação: Livre



Duração: 25 minutos