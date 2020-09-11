O maestro Leonardo David Crédito: Camerata Sesi/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Governo publica afastamento de maestro do ES acusado de assédio

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secult explica que "durante o processo administrativo interno, enquanto os fatos são apurados, o servidor efetivo Leonardo David será afastado da função de maestro adjunto". E destaca: "O servidor terá direito à ampla defesa. Se as infrações denunciadas forem comprovadas, pode haver punição extrema, como demissão".

Maestro Leonardo David é afastado do governo após denúncias de assédio Crédito: DIO-ES/Reprodução

EXONERAÇÃO

Leonardo, além da gratificação que possuía como maestro, é servidor concursado lotado na Secult. Por esse motivo, possui estabilidade e não pode ser demitido sem antes ser submetido a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Por isso, continuará recebendo salário do governo.

Segundo informações do Portal da Transparência, o atual salário de Leonardo gira em torno de R$ 8,5 mil. O valor, a partir do próximo contracheque, deve cair em torno de R$ 3,8 mil mensais - dinheiro que ganhava como função gratificada pelo posto comissionado.

Anteriormente, a reportagem questionou o maestro investigado sobre as acusações. Leonardo David, que desativou seus perfis nas redes sociais, chegou a marcar um encontro para uma entrevista, mas desistiu e preferiu se manifestar apenas por meio de nota. "O maestro Leonardo David informa que é inocente de todas as acusações, que jamais faltou com o respeito a ninguém e que confia na apuração dos fatos. A apuração trará a verdade", diz o texto enviado.

O musicista já havia sido demitido da Camerata Sesi no último dia 25. Segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), mantenedora da orquestra, "todas as denúncias recebidas no âmbito da Ouvidoria são devidamente apuradas e submetidas ao Comitê de Ética, inclusive condutas desalinhadas com os preceitos éticos de nossa instituição".