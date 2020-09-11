11 produções de TV e cinema que contam o 11 de setembro de 2001 e seus impactos

The Looming Tower (2018)

O melhor e mais amplo projeto sobre os atentados, lançado um ano depois do acontecimento. São 11 curtas-metragens abordando diversos aspectos dos ataques, sempre com a visão de cineastas estrangeiros sobre o tema. O melhor, sem dúvidas, é o segmento dirigido por Ken Loach, mestre do cinema social britânico. Ele relembra que, no mesmo 11 de setembro, mas em 1973, Salvador Allende foi deposto do governo chileno, em um ataque militar que, supostamente, teve apoio dos norte-americanos. Samira Makhmalbaf, do Irã, mostra uma professora que tentando explicar o ataque a um grupo de crianças. Sean Penn faz o episódio mais poético, mostrando a vida de uma pessoa que morava à sombra das duas torres desabadas. Disponível em DVD no Brasil.

Brilhante documentarista, Michael Moore ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 2004. Na trama, um resgate histórico do estranhamento político dos Estados Unidos com o Oriente Médio. Além disso, o diretor faz especulações conspiratórias, criando teorias sobre o suposto envolvimento do presidente americano na época do atentado, George W. Bush, com Osama Bin Laden, considerado um dos cabeças da ação terrorista. Disponível em DVD.

Visão pessoal e intimista - e um tanto melodramática - de Oliver Stone sobre o acontecimento. Na trama, um grupo de policiais de Nova York encara mais um dia de trabalho, quando recebem um chamado para atenderem as vítimas de um desabamento no World Trade Center. Baseado na história verídica de sobrevivência e operação de salvamento de dois membros da Polícia Portuária  John McLoughlin e Will Jimeno  encurralados nos destroços do prédio. No elenco, Nicolas Cage, Michel Peña e Maria Belo. Disponível no Google Play e iTunes.

Obra-prima do britânico Paul Greengrass. Ação, suspense e teorias políticas embalam uma trama envolvente, capaz de prender o fôlego durante toda projeção. O voo 93, da United Airlines, é sequestrado por terroristas, que têm por objetivo abatê-lo junto a algum símbolo norte-americano. Durante 90 minutos, o avião permanece no ar, sendo que, neste período, os passageiros decidem reagir para evitar que os planos dos sequestradores sejam concluídos. Disponível no iTunes, Google Play e Looke.

Baseado no best-seller de Jonathan Safran Foer, o filme, extremamente melodramático, promete conquistar corações mais sensíveis, por seus valores familiares e morais. O longa-metragem de Stephen Daldry foi indicado a dois Oscar, incluindo o de Melhor Filme. Aqui, um menino (Thomas Horn), em luto pela morte do pai (Tom Hanks) nos atentados de 11 de Setembro, passa por uma jornada de autodescoberta após encontrar uma chave misteriosa entre os pertences do falecido. Disponível no Looke, iTunes e Google Play.

Vencedor de seis Oscar, incluindo o de Melhor Filme e Direção, para Kathryn Bigelow, o drama mostra um dos desdobramentos dos ataques de 11 de Setembro, a Guerra do Iraque. Brilhantemente dirigido, com tensas sequências de ação, o longa-metragem reflete o cotidiano de integrantes do esquadrão anti-bombas do exército americano no conflito armado. No elenco, Jeremy Renner, Anthony Mackie e Brian Geraghty. Disponível no Amazon Prime.

Excelente trabalho de direção de Scott Z. Burns, com afiadíssimo elenco, encabeçado por Adam Driver, Annette Bening e Jon Hamm, o filme foi esnobado pelo público na época do lançamento e merece uma segunda chance. Após os atentados de 11 de Setembro, a CIA é acusada de adotar o uso da tortura como meio de obter informações de suspeitos que podem apresentar ameça aos EUA. "O Relatório", então, mostra um grupo de pessoas investigando essas denúncias, publicadas no "The New York Times". Em cartaz no Amazon Prime.

Ótima performance de Adam Sandler, que, quase sempre, acerta quando faz papéis fora de sua zona de conforto. Aqui, o comediante encarna um homem deprimido após perder a família nos atentados de 11 de Setembro. Ele procura apoio em um antigo amigo da faculdade, o dentista bem-sucedido Alan Johnson (Don Cheadle). Pode ser conferido na Globoplay e Claro Vídeo.

Outro belo trabalho de direção de Kathryn Bigelow, aqui, ressaltando a paranoia que tomou conta da polícia secreta norte-americana após os ataques às Torres Gêmeas. Maya (Jessica Chastain) é uma agente da CIA que está por trás dos principais esforços em capturar Osama Bin Laden, líder do Al-Qaeda, grupo considerado responsável pelo ato terrorista. Lógico que a vida de Maya está cercada por dúvidas, conflitos e pressão psicológica. Disponível na Netflix.

Robert Pattinson e Emilie de Ravin estrelam a produção dirigida por Allen Coulter. O filme, apesar do tom melodramático, explora com perfeição o impacto que os ataques tiveram sobre a juventude norte-americana. Na trama, Tyler (Robert Pattinson) é um jovem rebelde que não tem uma boa relação com o pai, Charles (Pierce Brosnan), desde que uma tragédia abalou sua família. Ao poucos, ele vai mudando de comportamento após conhecer Ally (Emilie de Ravin), a filha de um policial que teve sua mãe brutalmente assassinada. Percebendo que pode compartilhar seu pesar com ela, os dois acabam se apaixonando. Disponível na Netflix e Amazon Prime.