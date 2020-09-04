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Cinema

Francis Ford Coppola anuncia nova versão de 'O Poderoso Chefão 3'

Filme ganhará novo começo e novo final para encerrar a trilogia sobre a família Corleone

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 12:31
Al Pacino em cena do filme 'O Poderoso Chefão - Parte III'
Al Pacino em cena do filme 'O Poderoso Chefão - Parte III' Crédito: Paramount
O cineasta americano Francis Ford Coppola anunciou que lançará em dezembro uma nova versão de Poderoso Chefão - Parte III, filme que foi originalmente aos cinemas em 1990.
O diretor afirmou em uma nota que reorganizou cenas e combinações musicais, além de ter restaurado a imagem e o som do clássico. "Esta é, para mim, uma conclusão mais apropriada para O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão - Parte II".
O projeto, intitulado Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone (O Poderoso Chefão de Mario Puzo, Coda: A Morte de Michael Corleone, em tradução literal) será lançado nos cinemas com a reabertura das salas antes de chegar às plataformas digitais.

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A atuação de Sofia Coppola, filha do diretor, como Mary, filha do mafioso Michael Corleone (Al Pacino), foi largamente criticada, mas Coppola afirma que a nova montagem do filme beneficiará a performance de Sofia.
Na época do lançamento original do filme, o encerramento da trilogia não recebeu o mesmo reconhecimento da crítica que seus antecessores, que haviam conquistado, juntos, nove estatuetas do Oscar.

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