Enem: confira horários, regras, dicas e trânsito para 2° dia de provas no ES

Fique atento!

Enem: confira horários, regras, dicas e trânsito para 2º dia de provas no ES

Candidatos farão a prova de Ciências da Natureza e Matemática e portões fecharão às 13h; prefeituras da Grande Vitória montam esquema especial para facilitar tráfego

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 08:11

Cadernos de provas do Enem: mais de 85 mil candidatos se inscreverem para fazer o exame no Estado Crédito: Angelo Miguel/MEC

Candidatos do Espírito Santo e de praticamente todo o Brasil enfrentam, neste domingo (14), o segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes responderão às questões de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) e Matemática. A aplicação ocorre das 13h30 às 18h30.

No domingo anterior (9), os participantes responderam às provas de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação, cujo tema foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Estiveram presentes 3,5 milhões de brasileiros. O índice médio de abstenção no país no primeiro dia de exame foi de 27%, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Os dados regionais, no entanto, não foram divulgados. No Espírito Santo, mais de 85 mil pessoas se inscreveram para fazer o Enem.

Mesmo no segundo dia de aplicação, é importante estar atento às informações gerais. Confira abaixo os detalhes:

Abertura dos portões : 12h;

: 12h; Fechamento dos portões : 13h;

: 13h; Início da prova : 13h30;

: 13h30; Saída sem caderno de questões : a partir das 15h30;

: a partir das 15h30; Saída com caderno de questões : a partir das 18h;

: a partir das 18h; Encerramento: 18h30.

Transporte Público: gratuidade e ônibus extras

Para facilitar o acesso, os candidatos que possuem o cartão de estudante do GVBus terão gratuidade no transporte público do Sistema Transcol neste domingo (14). A medida é válida para toda a Grande Vitória.

A Companhia de Transportes Coletivos (Ceturb-ES) também reforçará a frota. Um total de 12 veículos de reserva ficarão distribuídos estrategicamente nos principais terminais e serão liberados conforme a demanda:

Terminal de Vila Velha: 3 ônibus

3 ônibus Terminal de Jacaraípe: 3 ônibus

3 ônibus Terminal de Itaparica: 2 ônibus

2 ônibus Terminal de Itacibá: 2 ônibus

2 ônibus Terminal Laranjeiras: 1 ônibus

1 ônibus Terminal Campo Grande: 1 ônibus

Trânsito: operação especial na Grande Vitória

Para garantir a fluidez no tráfego, especialmente nos horários de pico (entre 12h e 13h, e a partir das 18h), as prefeituras da Grande Vitória organizaram esquemas especiais, focando na liberação de vias e na atuação de agentes.

Vitória: as tradicionais Ruas de Lazer e ciclofaixas não serão montadas neste domingo (14). A Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda Municipal visa manter a fluidez máxima em todas as vias de acesso aos locais de prova.

Vila Velha: a rua de lazer na Praia de Itaparica também não funcionará. Não estão previstas interdições, mas a atenção será redobrada.

Serra e Cariacica: agentes de trânsito das respectivas prefeituras estarão nas ruas para monitorar e gerir o fluxo de veículos, atuando em pontos de maior concentração de provas.

O que pode e não pode no 2º dia de Enem

Apesar de os candidatos já terem enfrentado o primeiro dia de exame, é crucial relembrar as regras para evitar a eliminação.

Qualquer descuido pode levar à eliminação. É proibido:



Conversar com outros candidatos.

Utilizar livros, anotações, papéis ou qualquer material impresso.

Gravar, fotografar ou filmar a prova, sob pena de eliminação imediata.

Sair da sala antes de duas horas do início da prova.

Deixar o local sem o acompanhamento do fiscal.

Começar a responder antes das 13h30 ou sem autorização do aplicador.

Ao entrar na sala, todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope porta-objetos, incluindo celular (desligado), relógio, chaves, óculos escuros, boné, lápis, borracha e régua.

ATENÇÃO: Caso o celular toque, vibre ou apite, mesmo dentro do envelope, o candidato será eliminado. Haverá revista eletrônica e vistoria dos lanches.

É obrigatório levar o documento de identificação oficial com foto, caso o candidato não apresente o documento ele não poderá fazer a prova. Veja outros itens obrigatórios:

Caneta esferográfica de tinta preta , de material transparente;

Documento de identificação oficial com foto (original): s ão aceitos RG, Passaporte, CNH, Carteira de Trabalho impressa ou documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no Gov.Br.

ão aceitos RG, Passaporte, CNH, Carteira de Trabalho impressa ou documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no Gov.Br. Cartão de Confirmação de Inscrição (não é obrigatório, mas facilita).

Declaração de Comparecimento impressa (para justificar presença no trabalho/faculdade, se necessário).

Dicas de conteúdo

Para auxiliar nos momentos finais de revisão, confira as dicas de temas de alta frequência na prova, separadas por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular:

Biologia: foco em meio ambiente e discussões atuais. Questões sobre impactos ambientais, biomas e vegetação em relação a temas contemporâneos costumam ser um diferencial.

Física: vai além de cálculos. É imprescindível entender o contexto de aplicação dos conceitos. Para a parte de contas, os temas mais recorrentes são: energia, forças, movimentos, calor e eletricidade.

Química: a abordagem é mais prática, com foco em aplicação na natureza e Química Orgânica. A disciplina se comunica com outras áreas ao analisar processos em contextos reais.

Matemática: razão e proporção são a base da prova, aparecendo em conceitos como regra de três, porcentagem e escalas, inclusive em questões interdisciplinares com Química.

Além disso, as funções de 1º grau estão sempre presentes. Lembra da fórmula y = ax + b? Ela aparece o tempo todo, especialmente em situações do cotidiano.

Estatística também é uma queridinha do Enem. Saber ler e interpretar dados é essencial, já que o exame adora misturar matemática com leitura e interpretação de texto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta