Enem: confira horários, regras, dicas e trânsito para 2° dia de provas no ES

Cadernos de provas do Enem: mais de 85 mil candidatos se inscreverem para fazer o exame no Estado Crédito: Angelo Miguel/MEC
Candidatos do Espírito Santo e de praticamente todo o Brasil enfrentam, neste domingo (14), o segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes responderão às questões de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) e Matemática. A aplicação ocorre das 13h30 às 18h30.
Mesmo no segundo dia de aplicação, é importante estar atento às informações gerais. Confira abaixo os detalhes:
Abertura dos portões: 12h;
Fechamento dos portões: 13h;
Início da prova: 13h30;
Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30;
Saída com caderno de questões: a partir das 18h;
Encerramento: 18h30.
Transporte Público: gratuidade e ônibus extras
Para facilitar o acesso, os candidatos que possuem o cartão de estudante do GVBus terão gratuidade no transporte público do Sistema Transcol neste domingo (14). A medida é válida para toda a Grande Vitória.
Para garantir a fluidez no tráfego, especialmente nos horários de pico (entre 12h e 13h, e a partir das 18h), as prefeituras da Grande Vitória organizaram esquemas especiais, focando na liberação de vias e na atuação de agentes.
Vitória: as tradicionais Ruas de Lazer e ciclofaixas não serão montadas neste domingo (14). A Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda Municipal visa manter a fluidez máxima em todas as vias de acesso aos locais de prova.
Vila Velha: a rua de lazer na Praia de Itaparica também não funcionará. Não estão previstas interdições, mas a atenção será redobrada.
Serra e Cariacica: agentes de trânsito das respectivas prefeituras estarão nas ruas para monitorar e gerir o fluxo de veículos, atuando em pontos de maior concentração de provas.
O que pode e não pode no 2º dia de Enem
Apesar de os candidatos já terem enfrentado o primeiro dia de exame, é crucial relembrar as regras para evitar a eliminação.
Qualquer descuido pode levar à eliminação. É proibido:
Conversar com outros candidatos.
Utilizar livros, anotações, papéis ou qualquer material impresso.
Gravar, fotografar ou filmar a prova, sob pena de eliminação imediata.
Sair da sala antes de duas horas do início da prova.
Deixar o local sem o acompanhamento do fiscal.
Começar a responder antes das 13h30 ou sem autorização do aplicador.
Ao entrar na sala, todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope porta-objetos, incluindo celular (desligado), relógio, chaves, óculos escuros, boné, lápis, borracha e régua.
ATENÇÃO: Caso o celular toque, vibre ou apite, mesmo dentro do envelope, o candidato será eliminado. Haverá revista eletrônica e vistoria dos lanches.
É obrigatório levar o documento de identificação oficial com foto, caso o candidato não apresente o documento ele não poderá fazer a prova. Veja outros itens obrigatórios:
Caneta esferográfica de tinta preta, de material transparente;
Documento de identificação oficial com foto (original): são aceitos RG, Passaporte, CNH, Carteira de Trabalho impressa ou documentos digitais (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no Gov.Br.
Cartão de Confirmação de Inscrição (não é obrigatório, mas facilita).
Declaração de Comparecimento impressa (para justificar presença no trabalho/faculdade, se necessário).
Dicas de conteúdo
Para auxiliar nos momentos finais de revisão, confira as dicas de temas de alta frequência na prova, separadas por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular:
Biologia: foco em meio ambiente e discussões atuais. Questões sobre impactos ambientais, biomas e vegetação em relação a temas contemporâneos costumam ser um diferencial.
Física: vai além de cálculos. É imprescindível entender o contexto de aplicação dos conceitos. Para a parte de contas, os temas mais recorrentes são: energia, forças, movimentos, calor e eletricidade.
Química: a abordagem é mais prática, com foco em aplicação na natureza e Química Orgânica. A disciplina se comunica com outras áreas ao analisar processos em contextos reais.
Matemática: razão e proporção são a base da prova, aparecendo em conceitos como regra de três, porcentagem e escalas, inclusive em questões interdisciplinares com Química.
Além disso, as funções de 1º grau estão sempre presentes. Lembra da fórmula y = ax + b? Ela aparece o tempo todo, especialmente em situações do cotidiano.
Estatística também é uma queridinha do Enem. Saber ler e interpretar dados é essencial, já que o exame adora misturar matemática com leitura e interpretação de texto.