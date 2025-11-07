Home
Enem 2025: A Gazeta vai transmitir correção da prova com especialistas

Em parceria com o curso Gama Pré Vestibular, live será realizada no próximo domingo (9), a partir das 19h30, com professores que vão analisar o exame

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 09:42

Após o término da aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (9), A Gazeta vai transmitir uma live com a correção das questões a partir das 19h30, em parceria com o curso preparatório Gama Pré Vestibular. Será a oportunidade de acompanhar a avaliação de especialistas, com a análise das provas e os comentários sobre o tema da redação.

Um time de rofessores especialistas nas áreas de Língua Portuguesa, Redação, História, Geografia, Sociologia e História vai participar da live para esclarecer possíveis dúvidas dos participantes. 

A transmissão também vai acontecer no outro domingo (16), quando será realizado o segundo dia de provas do Enem, com as áreas de Matemática, Física, Química e Biologia.

Durante o último mês, A Gazeta produziu uma extensa cobertura do Enem, publicando conteúdos voltados aos participantes do exame, com dicas de prova, vídeos e até questionários para os leitores testarem o conhecimento sobre as diferentes áreas.

