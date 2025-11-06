Home
Enem 2025: teste conhecimentos em Língua Portuguesa e Literatura

O primeiro dia do exame é no próximo domingo (9), com as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:26

enem-2025
Provas do Enem serão aplicados nos dois próximos domingos Crédito: Reprodução

Já podemos decretar: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chegou. No próximo domingo (9), os candidatos vão abrir os cadernos de prova e se deparar com as questões de Linguagens, que não se prendem só aos aspectos técnicos da Língua Portuguesa, mas também exigem capacidade de interpretação e análise da aplicação das formas de comunicação.

O primeiro dia do exame é no próximo domingo (9), com as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação

Os conteúdos de Língua Portuguesa mais recorrentes envolvem interpretação de textos em diferentes gêneros, identificação de funções da linguagem, análise de variação linguística, leitura de discursos publicitários, jornais, charges e memes, além de questões sobre intertextualidade, figuras de linguagem e efeitos de sentido. Já em Literatura, o exame costuma priorizar a leitura contextualizada das obras e dos movimentos, com destaque para o Modernismo, além da análise estética de poemas, crônicas, contos e textos narrativos, relacionando estilo, época e construção de sentidos dentro do texto.

Teste no quiz a seguir como está a sua preparação para o Enem, com foco nos conteúdos do primeiro dia de prova. 

