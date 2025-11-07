Home
Enem 2025: A Gazeta transmite live sobre Filosofia e Sociologia

Promovido em parceria com o Gama Pré-Vestibular, o conteúdo desta sexta (7) focará na revisão e em dicas sobre as disciplinas das Ciências Humanas

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:52

"Estou pronto ou não? Eis a questão." Esse questionamento pode ser comum nessa reta final de preparação para o Exame Nacional do Exame Médio (Enem). Mas, na dúvida, revisar o conteúdo é sempre vantajoso. Na live de desta sexta-feira (7) do Enem na Mira, a partir das 19h30, transmitida por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular, o professor Alysson Gambarti trará as estratégias e dicas finais para as disciplinas de Filosofia e Sociologia, fechando as lives para o primeiro dia do exame, no próximo domingo (9).

Na próxima semana, o Enem na Mira começa com as revisões dos conteúdos do segundo dia de prova, com lives gratuitas apresentadas por professores de Biologia, Química, Física e Matemática. A iniciativa busca reforçar a preparação dos estudantes para o exame, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. A programação continua na segunda-feira (10), com a aula de Física, ministrada pelo professor Bruno Costa. Confira a programação completa:

1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)

  • 03/11- KATIA GIESEN (PORTUGUÊS) - Reveja aqui
  • 04/11 - PAULA FAVARATO (GEOGRAFIA) - Reveja aqui
  • 05/11 - GRAZI MENEZES (HISTÓRIA) - Reveja aqui
  • 06/11- JÔ KUTZ (REDAÇÃO) - Reveja aqui
  • 07/11- ALYSSON GAMBARTI (SOCIOLOGIA E FILOSOFIA) 
2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)
  • 10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA)
  • 11/11- GUGA RIBEIRO  (MATEMÁTICA)
  • 12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)
  • 13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)
  • 14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

