Sensação de impunidade fortalece o crime e adoece a sociedade

Arma, munição, violência, balas Crédito: Aleksandar Little Wolf/Freepik

A violência tem se manifestado em suas mais diferentes formas, deixando uma sensação de desalento que tem feito muito mal à saúde social. Não bastasse ter que lidar diariamente com a escalada assustadora das mortes pela Covid-19 ( somente nesta quarta-feira, 102 óbitos foram registrados no Espírito Santo ), ainda é preciso encarar a criminalidade que não dá trégua, em níveis distintos, mas não menos aterradores. Do roubo patrimonial ao feminicídio , as diferentes escalas da violência se confundem e se tornam indistintas diante do medo e da insegurança. Tudo o que se deseja é paz, seja dentro de casa, seja nas ruas.

Um policial que é preso em flagrante por matar a própria mulher na frente da filha é um episódio que causa justa consternação, é inaceitável, mas se enfileira na lista da barbárie cotidiana do feminicídio. No mesmo feriadão, no qual o Estado celebrava a fé com a tradicional Festa da Penha, uma outra mulher em Nova Venécia foi morta a tiros, em um crime que ainda não poderia ser caracterizado como sendo de gênero, segundo a investigação.

A tipificação, em 2015, apertou o cerco aos agressores e potenciais feminicidas, mas a sensação de impunidade nesses casos parece ser prévia à própria consolidação do crime. Diante das ameaças, falta punição efetiva para impedir que mulheres em situação de vulnerabilidade sejam mortas.

Se a questão cultural, com o machismo impregnado nas relações sociais, é um desafio para políticas públicas que consigam frear a violência doméstica e de gênero, fora do âmbito pessoal os crimes contra o patrimônio causam a mesma apreensão. Tudo porque, diante de um roubo na rua ou da invasão de um domicílio, é justo temer que a situação fuja do controle e evolua para um latrocínio. Mais uma vez, é a perda da vida que aterroriza, mesmo que a subtração de bens também provoque justa indignação.

No final de semana, câmeras de segurança flagraram um roubo de veículo na Praia do Canto , em Vitória. Típico caso de crime de oportunidade: o motorista falava ao celular dentro do carro, estacionado, quando foi abordado por bandidos que já haviam passado por ali antes e visto que o homem se encontrava em situação vulnerável. O carro foi recuperado e os criminosos foram presos. A questão é: presos até quando? A legislação permanece branda, com audiências de custódia que liberam do encarceramento em muitos casos de crimes patrimoniais, com ou sem ameaça. Tudo para sanar o problema da superlotação de presídios. A Justiça vive em uma eterna encruzilhada.

E os casos recentes se somam: o feriado ainda registrou pai e dois filhos que foram baleados na Praia do Morro, em Guarapari , numa tentativa de latrocínio. A família tirava fotos no local, quando foi surpreendida por um homem armado, que exigiu que todos entregassem os pertences. O bandido reagiu quando um dos filhos, assustado, caiu no chão. O temor de qualquer pessoa diante de um assalto se concretizou, com um bandido descontrolado, sem nada a perder. E acabou preso.

O enfrentamento organizado da criminalidade existe no Espírito Santo. Operações policiais para combater o tráfico de drogas, prisões, apreensões. Setores de inteligência atuantes. No nível federal, a Força Nacional de Segurança que foi enviada a Cariacica já começa a ser desmantelada , em um indício de que ainda se enxuga gelo no combate à violência. O poder público procura meios de se fazer presente, mas ainda não se encontrou com efetividade.