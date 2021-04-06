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Escapou ileso

Policial tem viatura atingida por mais de 15 tiros em Vitória

O policial, lotado na Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), foi abordado quando voltava para casa, por volta das 23h40 desta segunda-feira (05). O veículo era uma viatura descaracterizada da polícia

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:08

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 abr 2021 às 10:08
Vitória
Muitos tiros atingiram o vidro traseiro da viatura descaracterizada dirigida pelo policial Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma viatura descaracterizada da Polícia Civil foi alvo de diversos tiros na noite desta segunda-feira (5) no bairro Gurigica, por volta das 23h40, em Vitória. Na direção do veículo - que não possuía nenhuma identificação da polícia - estava um policial civil que atua na Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) e não foi atingido pelos tiros. Foram pelo menos 15 disparos contra a viatura.

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De acordo com informações da Polícia Militar, o agente passava com o carro pela rua Gilson Mendonça quando foi abordado por seis criminosos armados, que obrigaram que ele entregasse o veículo. Os bandidos abriram fogo contra a viatura. O carro foi atingido por 17 disparos, sendo que a maior parte deles atingiu o lado do carona e também a traseira do veículo.
A Polícia Militar realizou buscas na região logo após o ocorrido, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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