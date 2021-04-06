Policial tem viatura atingida por mais de 15 tiros em Vitória

Uma viatura descaracterizada da Polícia Civil foi alvo de diversos tiros na noite desta segunda-feira (5) no bairro Gurigica, por volta das 23h40, em Vitória. Na direção do veículo - que não possuía nenhuma identificação da polícia - estava um policial civil que atua na Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) e não foi atingido pelos tiros. Foram pelo menos 15 disparos contra a viatura.
De acordo com informações da Polícia Militar, o agente passava com o carro pela rua Gilson Mendonça quando foi abordado por seis criminosos armados, que obrigaram que ele entregasse o veículo. Os bandidos abriram fogo contra a viatura. O carro foi atingido por 17 disparos, sendo que a maior parte deles atingiu o lado do carona e também a traseira do veículo.
A Polícia Militar realizou buscas na região logo após o ocorrido, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta