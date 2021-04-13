Força Nacional atua no município de Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

A tropa da Força Nacional que se instalou em Cariacica no dia 23 de agosto de 2019 deve deixar o município até a próxima segunda-feira, dia 19 de abril. O prazo de permanência, que já foi prorrogado outras vezes, foi definido pelo governo federal

Your browser does not support the audio element. Tropa da Força Nacional deve deixar Cariacica na próxima segunda-feira (19)

O efetivo integra o projeto intitulado Em Frente Brasil , lançado por Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública. O grupo que atua no Espírito Santo é composto por cerca de 100 agentes, incluindo bombeiros, peritos e policiais civis e militares.

A Secretaria de Defesa Social (Semdefes) de Cariacica informou "que a retirada da Força Nacional do município está sendo feita por decisão unilateral da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e que em momento algum foi comunicada a esse respeito", finalizou, por nota.

O INÍCIO

A chegada da Força Nacional em Cariacica fez parte da implantação do Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do governo federal com o objetivo de reduzir índices de homicídio. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 a 2017.