Reajuste de servidores: Câmara precisa corrigir populismo do Senado

O recuo do Senado tem um tom revanchista e populista inadequado para as emergências do país, justamente quando está sendo estudada a prorrogação do auxílio emergencial, o que dá a real dimensão das disparidades. Enquanto servidores dão as costas para a dramática situação imposta pela pandemia, mais de 50 milhões de brasileiros foram e continuam sendo sacrificados pela falta de empregos e a impossibilidade de trabalhar. Enquanto assalariados tiveram redução de jornada e salários e empreendedores amargam prejuízos e o risco de perder seus negócios, o funcionalismo quer se manter intocável. Pior, à custa do dinheiro do contribuinte que deveria ser direcionado para os setores essenciais.