Queda de Moro confirma que Bolsonaro ignora qualquer tipo de limite

E, ao que tudo indica, no âmbito da política, o presidente já se encaminha para um escrutínio rigoroso de seus atos. Bolsonaro não entendeu ainda que, em uma democracia, seu poder tem limites, estabelecidos pela Constituição e equilibrado pelas instituições. Na velha política (da qual ele tem oportunamente se aproximado) ou na nova (um ilusionismo demagógico que lhe coube bem), os freios e contrapesos do sistema impedem seus arroubos, para o bem do interesse público. A República sai machucada, mas sua capacidade de recuperação é mais forte do que qualquer autoritarismo isolado. Bolsonaro, sim, está cada vez mais sozinho.