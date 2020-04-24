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Bolsonaro tuíta exoneração de Valeixo e diz que nomeação cabe ao presidente

Pelo Twitter, Bolsonaro citou a Lei 13.047, de 2014, que reorganiza a carreira de policiais federais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 11:49

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 11:49

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira (24), para falar pela primeira vez sobre a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A decisão da saída do agora ex-diretor foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta.
Pelo Twitter, Bolsonaro citou a Lei 13.047, de 2014, que reorganiza a carreira de policiais federais. O chefe do Executivo destacou o artigo da legislação que prevê que o cargo de diretor-geral da instituição é "nomeado pelo presidente da República". A publicação acompanhava foto do decreto de exoneração de Valeixo com o trecho "EXONERAR, a pedido" destacado em amarelo.
A publicação de Bolsonaro pode ser entendida como um recado para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que ameaça deixar o cargo caso não possa indicar o substituto para a vaga de Valeixo. A divergência com o presidente deu início a mais uma crise no governo. Valeixo foi indicado por Moro e era um homem de confiança do ministro.
A publicação de hoje do DOU não traz o nome do substituto do diretor. A lei define que a indicação de um nome para o cargo seja feita pelo presidente, mas tradicionalmente a escolha tem sido feita pelo ministro da Justiça.

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