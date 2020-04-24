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Caixa vai abrir 7 agências no ES neste sábado (25)

Unidades vão funcionar das 8 às 12 horas para atendimentos essenciais como saques do INSS sem cartão, Bolsa Família, entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 11:14

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 11:14

Data: 09/04/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Pricensa Isabel, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Princesa Isabel, em Vitória, vai estar aberta neste sábado para atendimentos de serviços essenciais Crédito: Fernando Madeira
A Caixa Econômica Federal vai abrir sete agências no Espírito Santo neste sábado (25). As unidades vão funcionar das 8h às 12h, para atendimento de serviços essenciais à população.
De acordo com a instituição, poderão ser realizados saques sem cartão e senha do INSS, Seguro Desemprego/Defeso, Bolsa Família, conta salário e outros benefícios sociais; além de pagamento de Abono Salarial e FGTS e desbloqueio de cartão e senha de contas.
É importante lembrar que as agências terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina, de acordo com o espaço físico disponível.
As medidas têm como objetivo manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Além disso, está sendo efetuada sinalização para delimitação nos pisos externos das agências para manutenção do afastamento social.

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Também está sendo feito um protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos caixas eletrônicos, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.
A abertura das agências no sábado é resultado de uma série de medidas adotadas pelo banco para reduzir o impacto das filas. Desde a última quarta-feira (22), 14 agências no Espírito Santo passaram a abrir com 2 horas de antecedência para atendimento de serviços essenciais, funcionando das 8h às 14h.

CONFIRA AS AGÊNCIAS ABERTAS NO ES

  • Cariacica: Av. Expedito Garcia, 75, Campo Grande
  • Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro
  • Marataízes: Praça Antônio Jacques Soares, S/N, Barra
  • Serra: Rua Antônio Caron, 139, Planalto de Carapina
  • Vila Velha: Av. Champagnat, 1089, Centro; e Av. Seringal, 01, Terra Vermelha
  • Vitória: Av. Princesa Isabel,86, Centro

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