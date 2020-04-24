Caixa vai abrir 7 agências no ES neste sábado (25)

Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Princesa Isabel, em Vitória, vai estar aberta neste sábado para atendimentos de serviços essenciais Crédito: Fernando Madeira

A Caixa Econômica Federal vai abrir sete agências no Espírito Santo neste sábado (25). As unidades vão funcionar das 8h às 12h, para atendimento de serviços essenciais à população.

De acordo com a instituição, poderão ser realizados saques sem cartão e senha do INSS, Seguro Desemprego/Defeso, Bolsa Família, conta salário e outros benefícios sociais; além de pagamento de Abono Salarial e FGTS e desbloqueio de cartão e senha de contas.

É importante lembrar que as agências terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina, de acordo com o espaço físico disponível.

As medidas têm como objetivo manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Além disso, está sendo efetuada sinalização para delimitação nos pisos externos das agências para manutenção do afastamento social.

Também está sendo feito um protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos caixas eletrônicos, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.

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