Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serviços essenciais

Caixa amplia atendimento em 14 agências no ES; veja lista

Unidades bancárias vão funcionar das 8 às 14 horas para quem precisa utilizar os serviços essenciais, como saque do FGTS, recebimento da aposentadoria e de benefícios como o seguro-desemprego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:07

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:07

Data: 09/04/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica Federal da Avenida Pricensa Isabel, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agências da Caixa  vão funcionar em horário especial  Crédito: Fernando Madeira
A Caixa Econômica Federal  vai ampliar em duas horas o atendimento de 14 agências no Espírito Santo a partir desta quarta-feira (22). As unidades estarão abertas ao público das 8 às 14 horas para atendimento exclusivo de serviços essenciais.
O cliente pode ir até uma agência para realizar saques do INSS sem cartão; do Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; do Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; e da conta salário sem cartão e senha. Além disso, o usuários poderá desbloquear cartão e senha de contas e pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha.
De acordo com a Caixa, as agências terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina de acordo com o espaço físico disponível na unidade. A medida visa a manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas.

Veja Também

Auxílio de R$ 600: Caixa antecipa pagamento da segunda parcela

Também está sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social. Além disso, o banco reforçou a higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos ATMs, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Sobre o Auxílio Emergencial, a Caixa esclarece que os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam o crédito em poupança da Caixa, podem movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo da instituição, pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras.

Veja Também

Caixa paga auxílio de R$ 600 a 5 milhões nesta quarta-feira

Caixa e Sebrae criam linha de crédito de R$ 7,5 bi para microempresas

Já quem recebeu o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

CONFIRA AS AGÊNCIAS

  • Cachoeiro de Itapemirim: As agências do centro que ficam na Rua Professor Quintiliano, 27; e Praça Jerônimo Monteiro, 09.
  • Cariacica: Av. Expedito Garcia, 75, Campo Grande; e Rodovia Governador José Sette, S/N, Itacibá
  • Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro.
  • Linhares: Av. Nogueira Da Gama, 1197, Centro; e Rua Governador Florentino Avidos, 80, Nossa Senhora da Conceição
  • Marataízes: Praça Antonio Jacques Soares, S/N, Barra.
  • São Mateus: Av. Jones dos Santos Neves, 338, Centro.
  • Serra: Rua Princesa Isabel, 45, Centro; Avenida Norte Sul, 3721, Civiti II; e Rua Antônio Caron 139, Planalto de Carapina.
  • Vila Velha: Av. Carlos Lindenberg, 1.053, Glória.
  • Vitória: Av. Princesa Isabel,86, Centro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados