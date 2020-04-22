Caixa amplia atendimento em 14 agências no ES; veja lista

Agências da Caixa vão funcionar em horário especial Crédito: Fernando Madeira

A Caixa Econômica Federal vai ampliar em duas horas o atendimento de 14 agências no Espírito Santo a partir desta quarta-feira (22). As unidades estarão abertas ao público das 8 às 14 horas para atendimento exclusivo de serviços essenciais.

O cliente pode ir até uma agência para realizar saques do INSS sem cartão; do Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; do Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; e da conta salário sem cartão e senha. Além disso, o usuários poderá desbloquear cartão e senha de contas e pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha.

De acordo com a Caixa, as agências terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina de acordo com o espaço físico disponível na unidade. A medida visa a manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas.

Também está sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social. Além disso, o banco reforçou a higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies de contato humano, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos ATMs, balcões de caixa e torneiras e aparelhos sanitários com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Sobre o Auxílio Emergencial, a Caixa esclarece que os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam o crédito em poupança da Caixa, podem movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo da instituição, pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras.

Já quem recebeu o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

CONFIRA AS AGÊNCIAS

Cachoeiro de Itapemirim: As agências do centro que ficam na Rua Professor Quintiliano, 27; e Praça Jerônimo Monteiro, 09.

Cariacica: Av. Expedito Garcia, 75, Campo Grande; e Rodovia Governador José Sette, S/N, Itacibá

Guarapari: Rua Getúlio Vargas, 204, Centro.

Linhares: Av. Nogueira Da Gama, 1197, Centro; e Rua Governador Florentino Avidos, 80, Nossa Senhora da Conceição

Marataízes: Praça Antonio Jacques Soares, S/N, Barra.

São Mateus: Av. Jones dos Santos Neves, 338, Centro.

Serra: Rua Princesa Isabel, 45, Centro; Avenida Norte Sul, 3721, Civiti II; e Rua Antônio Caron 139, Planalto de Carapina.

Vila Velha: Av. Carlos Lindenberg, 1.053, Glória.