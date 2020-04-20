Auxílio de R$ 600: Caixa antecipa pagamento da segunda parcela

O governo federal decidiu antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 mensais para trabalhadores informais. Os recursos estarão disponíveis a partir de quinta-feira (23), tanto para os beneficiários inscritos no cadastro único como para os que fizeram o cadastro por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal.
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Veja como fica o novo cronograma de pagamentos da Renda Mínima Emergencial para inscritos no Cadastro Único e inscritos pelo aplicativo e site que já receberam a parcela 1:
- Quinta-feira (23): nascidos em janeiro e fevereiro;
- Sexta-feira (24): nascidos em março e abril;
- Sábado (25): nascidos em maio e junho;
- Segunda-feira (27): nascidos em julho e agosto;
- Terça-feira (28): nascidos em setembro e outubro;
- Quarta-feira (29): nascidos em novembro e dezembro.
O calendário de pagamentos da segunda parcela para inscritos no Bolsa Família segue o mesmo.
A antecipação foi anunciada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao participar de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto com outros integrantes do governo. No calendário inicial, o pagamento começaria no próximo dia 27.
Só no Espírito Santo, 838 mil trabalhadores têm direito de receber o benefício criado para ajudar informais durante a pandemia de coronavírus.