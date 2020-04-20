Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Auxílio de R$ 600: Caixa antecipa pagamento da segunda parcela
Veja novo cronograma

Auxílio de R$ 600: Caixa antecipa pagamento da segunda parcela

Medida foi anunciada nesta segunda-feira (20). Pagamentos começam na quinta (23), de acordo com o mês de nascimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 18:21

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 18:21

Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O governo federal decidiu antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 mensais para trabalhadores informais. Os recursos estarão disponíveis a partir de quinta-feira (23), tanto para os beneficiários inscritos no cadastro único como para os que fizeram o cadastro por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal.

LEIA MAIS SOBRE O "CORONAVOUCHER"

838 mil pessoas no Espírito Santo podem receber o auxílio de R$ 600

Saiba usar o aplicativo Caixa Tem para pagar contas com os R$ 600

Como fazer o CPF pela internet para pedir auxílio de R$ 600

Auxílio de R$ 600: saiba como usar conta digital para pagar boletos

Quem tem direito ao auxílio de R$ 600 e como pedir o benefício

Veja como fica o novo cronograma de pagamentos da Renda Mínima Emergencial para inscritos no Cadastro Único e inscritos pelo aplicativo e site que já receberam a parcela 1:
  • Quinta-feira (23): nascidos em janeiro e fevereiro;
  • Sexta-feira (24): nascidos em março e abril;
  • Sábado (25): nascidos em maio e junho;
  • Segunda-feira (27): nascidos em julho e agosto;
  • Terça-feira (28): nascidos em setembro e outubro;
  • Quarta-feira (29): nascidos em novembro e dezembro.
O calendário de pagamentos da segunda parcela para inscritos no Bolsa Família segue o mesmo.
A antecipação foi anunciada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao participar de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto com outros integrantes do governo. No calendário inicial, o pagamento começaria no próximo dia 27.
Só no Espírito Santo, 838 mil trabalhadores têm direito de receber o benefício criado para ajudar informais durante a pandemia de coronavírus.

Veja Também

Saiba como ter a conta de luz gratuita por 3 meses

Caixa e Sebrae criam linha de crédito de R$ 7,5 bi para microempreendedores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos
Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados