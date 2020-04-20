Auxílio de R$ 600: Caixa antecipa pagamento da segunda parcela

Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal decidiu antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 mensais para trabalhadores informais. Os recursos estarão disponíveis a partir de quinta-feira (23), tanto para os beneficiários inscritos no cadastro único como para os que fizeram o cadastro por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Veja como fica o novo cronograma de pagamentos da Renda Mínima Emergencial para inscritos no Cadastro Único e inscritos pelo aplicativo e site que já receberam a parcela 1:

Quinta-feira (23) : nascidos em janeiro e fevereiro;

: nascidos em janeiro e fevereiro; Sexta-feira (24): nascidos em março e abril;

nascidos em março e abril; Sábado (25): nascidos em maio e junho;

nascidos em maio e junho; Segunda-feira (27): nascidos em julho e agosto;

nascidos em julho e agosto; Terça-feira (28): nascidos em setembro e outubro;

nascidos em setembro e outubro; Quarta-feira (29): nascidos em novembro e dezembro.

O calendário de pagamentos da segunda parcela para inscritos no Bolsa Família segue o mesmo.

A antecipação foi anunciada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao participar de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto com outros integrantes do governo. No calendário inicial, o pagamento começaria no próximo dia 27.